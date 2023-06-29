Ученые обнаружили на Марсе скалу в форме пончика

Марсоход Perseverance, созданный NASA, 23 июня сделал снимок скалы, напоминающий по форме пончик. Фотографию разместил американский Институт SETI в Twitter.

Исследователи предположили, что скала необычной формы и небольшие камни поблизости могли быть упавшим на планету метеоритом.

18 февраля 2021 года марсоход Perseverance совершил посадку в кратере Езеро на Марсе. По словам ученых, место приземления раньше могло быть озером. Там космический аппарат собирает информацию о самых древних слоях кратера, особенностях горных пород и других геологических характеристиках.

Вместе с ровером на Красную планету был доставлен специальный вертолет Ingenuity. С его помощью изучаются те районы, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также создаются трехмерные карты поверхности планеты и решаются другие научные задачи. Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни, которая могла существовать в далеком прошлом.