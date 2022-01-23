Небесное дело: создан портрет идеального кандидата для полета на Марс

Специалисты ИМБП РАН по просьбе «Известий» составили список психологических черт, которыми должен обладать человек для долгого полета на Марс. Выяснилось, что лучший кандидат — интроверт без явных особенностей в поведении и разговоре, желательно — представитель европейской или американской культуры . Экипаж должен быть гендерно смешанным — отличия мышления мужчин и женщин могут пригодиться в разных ситуациях. Также для высадки на загадочную планету нужны люди с авантюрным складом характера и готовностью рисковать . У них могут быть семьи и близкие люди на Земле, но всегда работа должна быть для них на первом месте.

Информационный голод

Полет на Марс кажется сейчас не таким фантастическим событием, как несколько лет назад, — уже в этом году Илон Маск планирует испытать космический корабль многоразового использования Starship, предназначенный для путешествия на эту планету. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в 2011 году проводился эксперимент под названием «Марс-500». Он имитировал пилотируемый полет на Марс и проводился под эгидой «Роскосмоса» и РАН. Во время эксперимента шесть добровольцев находились в замкнутом комплексе 520 суток. «Экипаж» выполнял интенсивную научную программу, составленную РАН, Европейским космическим агентством и Институтом медико-биологических исследований США. Она включала в себя более 100 экспериментов.

«Известия» попросили ученых из ИМБП РАН обобщить некоторые результаты этого и других экспериментов, чтобы составить психологический портрет человека, наилучшим образом подходящего для длительных космических миссий. Как выяснилось, первое, к чему должен быть приспособлен кандидат, — это дефицит информации, который неизбежно возникнет на космическом корабле.

— Чем длиннее полет, тем больше нервная система человека недополучает разного рода информации, к потокам которой он привык на Земле, тем она однообразнее . И тем слабее связь с родными и близкими, — объяснил ведущий научный сотрудник отдела «Психофизиология и оптимизация профессиональной деятельности операторов» ИМБП РАН доктор медицинских наук Вадим Гущин. — Поэтому он должен быть терпим к сокращению сенсорной и социальной информации, дефициту социальных контактов.

Небесное дело Имитация выхода на марсианскую поверхность демонстрируется на экране для журналистов во время пресс-конференции, посвященной второй фазе проекта «Марс-500» — выходу трех членов экипажа 520-суточной изоляции в имитатор марсианской поверхности и проведении работ на поверхности, 2011 год Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Также ученые установили, что успешный кандидат должен быть интровертом . Как считает заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Александр Тхостов, человек должен быть самодостаточным, то есть таким, кто не нуждается в постоянном общении с другими людьми.

— Это люди, которым не скучно наедине с собой, они всегда найдут себе развлечение, — сказал он.

Свой среди своих

Важный аспект психологического благополучия участников экспедиции — отношения внутри экипажа . При длительном пребывании в условиях изоляции любые, даже самые незначительные особенности поведения другого человека начинают раздражать. Поэтому чем меньше у кандидата специфических личностных особенностей (в разговоре, в быту, в поведении), тем проще будет и ему, и окружающим .

— Кандидат в «космические путешественники» должен уметь ладить с другими людьми, то есть быть совместимым , — заметил ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. — Он должен уметь находить выходы из ситуаций, которые могут перерасти в конфликтные.

В пример эксперт привел походы полярников. Оказалось, что люди, которые ладили между собой в обычной жизни, стали гораздо чаще ссориться, оказавшись в маленьком коллективе. В какой-то момент они начинали друг друга буквально ненавидеть. Время же эти проблемы только усугубляет.

Небесное дело Тестовый запуск космического корабля Starship, ноябрь 2021 года Фото: Global Look Press/SpaceX

Также при длительном полете очень важно то, как человек переносит замкнутое пространство и отсутствие приватности .

— Как ни странно, люди, привыкшие в обыденной жизни к скученности, плохо переносят замкнутые пространства, — пояснил Вадим Гущин. — В изоляции у них сильно возрастает уровень тревоги. Заметьте, представители азиатской культуры путешествуют всегда большими группами. Дело в том, что они испытывают сильный дискомфорт, оказавшись рядом с представителем другой культуры, поэтому стремятся буквально отгородиться телами своих соотечественников.

Самый длительный период нахождения в гермокамере (изолированная от внешнего воздушного пространства комната. — «Известия») во время космических экспериментов в Японии составляет две недели, в то время как в США — два месяца, а в Европе — несколько месяцев. Одним из немногих случаев досрочного завершения эксперимента с долговременной изоляцией стал выход из него представителя из Японии в 1999 году. Таким образом, представители азиатской культуры меньше всего подходят для длительного полета, согласно выводам, сделанным в ИМБП РАН. Больше подходят представители американской и европейской культуры, в том числе россияне .

Что касается гендерного состава экипажа, ученые считают, что лучше сделать его смешанным .

— И у мужчин, и у женщин есть некоторые особенности мышления, которые могут пригодиться в разных ситуациях . Некоторые исследования говорят о том, что женские экипажи в условиях моделирования межпланетной экспедиции показывают себя лучше мужских. Действительно, женщины более исполнительны, дисциплинированы. Однако в мужских экипажах больше творчества, креативности — качеств, столь нужных при освоении ранее неизвестного, — пояснил Вадим Гущин.

Поэтому присутствие на корабле как мужчин, так и женщин будет наиболее эффективно в межпланетном полете.

Дело всей жизни

Еще одно важное качество кандидата в космические путешественники — склонность к риску. Американский предприниматель, занимающийся космическими программами, Илон Маск предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть там, а не на Земл е. Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых не страшит «великолепное приключение».

— Пожалуй, для первого космического путешествия на другую планету нужны люди, чем-то слегка похожие на первых пиратов, считал известный исследователь, космонавт Борис Моруков. И я с ним согласен , — признался Вадим Гущин. — Для высадки на неизвестную до конца планету, таящую массу сюрпризов и опасностей, нужны люди, готовые рисковать, с авантюрным складом характера. Люди без корней, которым особо нечего терять. Готовые принимать нестандартные решения, брать на себя ответственность.

В первый отряд космонавтов СССР вошли люди, не только натренированные физически, но и готовые умереть ради интересов страны и науки. Перед полетом Юрия Гагарина 90% психологов предполагали, что он буквально сойдет с ума от невесомости. И потому придумали ему сложный пароль для запуска ручного управления, требующий проявления исключительных внимания и памяти.

Небесное дело Симулятор китайской марсианской базы в пустыне Гоби Фото: ТАСС/EPA/HOW HWEE YOUNG

По воспоминаниям Вадима Гущина, Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, сказал: «Когда нам, членам первого отряда космонавтов, сообщили, что мы не полетим на Луну, мы были очень огорчены. Нам говорят: мол, вы не вернетесь, техника ненадежна. А мы им ответили, что это недостаточно веская причина . Мы были готовы рискнуть жизнью ради престижа Родины».

— Безусловно, такие люди могут обладать привязанностями на Земле, — оговорился Александр Тхостов. — Однако работа для них должна быть на первом месте, как это и было с первым отрядом космонавтов.

Специалисты уверены: для полета на другие планеты нужны люди с жизненными установками и приоритетами того самого первого отряда, с душевным складом пионеров, первооткрывателей, полагающиеся целиком на себя, независимые, готовые к одиночеству . Их задачей будет в первую очередь выполнить свои задачи и выжить, а не действовать по известным лекалам, кодексам и программам.

Натан Эйсмонт же считает, что космические путешественники должны быть профессионалами именно в своей области деятельности и, условно говоря, «не лезть в чужую работу», быть уверенными в том, что решение напарника лучшее из возможных и не оспаривать его. Это снизит напряжение между участниками полета.

К тому же во время долгого космического путешествия обязательно возникнут непредсказуемые и опасные ситуации, к которым невозможно подготовиться на Земле. Членам экипажа придется рисковать, быстро принимать решения, брать на себя ответственность за их выполнение. Потому что именно от первых колонизаторов Марса будет зависеть работа других специалистов, которые через годы будут налаживать жизнь и работу на других планетах.