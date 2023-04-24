В Китае представили полномасштабную цветную карту Марса

Китай представил собственную карту всей поверхности Марса. Она была создана с помощью камеры среднего разрешения орбитального аппарата миссии «Тяньвэнь-1», передает издание Sina в понедельник, 24 апреля.

Все изображения цветные, включают ортографические проекции восточного и западного полушарий Марса — это значит, что полушария изображены так, как они видны из космоса, при этом горизонт представляет собой большой круг. Формы и области искажены, особенно вблизи краев.

Вместе с тем использованы проекции Робинсона, на которой сразу показана вся планета, и Меркатора — она хорошо сохраняет очертания объектов. Также были выполнены азимутальные проекции в соответствии со стандартами картографии и пространственным разрешением 76 м.

При этом попытки изучения планеты в рамках специальных марсовых космологических программ продолжают осуществляться. Так, в начале года орбитальный аппарат NASA сделал снимок необычного геологического образования на Марсе в виде медвежьей морды. Ученые пояснили, что структура, которую можно принять за нос медведя, вероятно, является жерлом вулкана или грязевого источника. Сам круговой разлом, по их мнению, мог появиться в результате отложения осадка над ударным кратером.