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Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор в субботу, 29 июня, заблокировал доступ к одной из страниц книжного сайта BAbook, созданного писателем Борисом Акуниным (Григорием Чхартишвили, признан иноагентом в РФ и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается 30 июня.

Из-за блокировки одной из страниц сайта для российских пользователей сервис недоступен полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам.

Отмечается, что причиной блокировки послужил роман Владимира Сорокина «Наследие», запрещенный к распространению в России. Он был выставлен на продажу на сайте.

Ранее, 10 мая, стало известно о начале доследственной проверки этого романа. Причиной стало наличие в книге писателя описания постельных сцен с участием несовершеннолетних.

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В декабре 2023 года в отношении писателя было возбуждено уголовное дело. Писателя подозревают в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. В начале февраля 2024 года Басманный суд Москвы заочно его арестовал. Писатель был объявлен в международный розыск.

12 января 2024 года Минюст также внес Акунина в реестр иностранных агентов. Сообщалось, что писатель выступал против специальной военной операции по защите Донбасса, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку украинской армии, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Ранее, в 2023 году, финансово помогать Украине, в частности ВСУ, выступая на YouTube, призывал также Иван Жданов (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), директор ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), соратник Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его высказывания можно расценивать как призывы к финансированию армии государства, находящегося в стадии вооруженного конфликта с Россией.

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