Бывший генерал французской армии Доминик Делавард в воскресенье, 30 июня, в беседе с «Известиями» заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон проиграл на выборах в Европарламент в связи с тем, что страна в период его правления потеряла влияние не только в Африке, но и в остальном мире, чего не могли не заметить избиратели.

«Мы почти потеряли влияние в Африке, мы потеряли влияние почти везде, и люди это поняли и проголосовали соответственно. Поэтому я не хочу, абсолютно не хочу, чтобы команда Макрона вернулась к власти», — заявил он.

Также Делавард отметил, что на предстоящих выборах в Нацсобрание Франции планирует отдать свой голос за кандидата из своего округа, либо за одну из партий, которые противостоят Макрону. Он также не исключил, что может отдать свой голос за правую партию.

«Но, если в моем избирательном округе произойдет дуэль между Макроном и блоком ультраправых, я без колебаний проголосую за ультраправых. И это будет значить, что я против Макрона», — заявил экс-генерал французской армии.

Ранее в этот день во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Гражданам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

Борьба разворачивается между тремя основными блоками: ультраправой консервативной националистической партией «Национальное объединение», коалицией левых «Новый народный фронт» и центристской президентской коалицией.

Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов после поражения 9 июня на выборах в Европарламент, когда его партию поддержали лишь 15,2% электората. При этом партия «Национальное объединение» получила 31,8% голосов. Кроме того, согласно опросам, и сейчас большинство голосов могут получить депутаты правой партии.

Также об ослаблении мирового авторитета Франции на европейской арене из-за Макрона 30 июня писало Associated Press. Сообщалось, что, каким бы ни был результат предстоящих выборов, решение президента страны об их проведении уже ослабило позиции Франции в Европе. Политика партии «Национальное объединение», которой прогнозируют абсолютное большинство в новом парламенте, также вряд ли будет обнадеживающей для имиджа Франции в ближайшие годы, говорилось в материале.