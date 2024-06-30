МЧС предупредило о грозе с дождем и градом в Москве
В Москве до вечера 30 июня местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах — с ливнем и градом. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Согласно прогнозу специалистов Росгидромета, гроза придет в столицу в ближайшие два-три часа и сохранится в столице до 21 часа воскресенья, 30 июня. При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС посоветовали жителям столицы снизить скорость движения и увеличить дистанцию с другими транспортными средствами при вождении автомобиля, избегать внезапных маневров на дороге, парковать машины вдали от деревьев.
Пешеходам в ведомстве рекомендовали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять без присмотра детей.
Температура воздуха в Москве днем 30 июня будет варьироваться от +28 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16, сообщили в Гидрометцентре ранее в этот день. В Московской области днем прогнозируют от +27 до +32 градусов, ночью температура может снизиться до +14 градусов.
Ранее, 28 июня, в пресс-службе «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что в эти выходные, 29 и 30 июня, москвичей ждет жаркая погода с температурой до +31 градуса, однако вместе с этим прогнозируется дождь с грозой.