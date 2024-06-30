Книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича и изданные на средства фонда из США, были обнаружены в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июня рассказал российский военный.

«В прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории ДНР была найдена экстремистская литература. <…> Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на Майдане — в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — заявил «РИА Новости» военнослужащий из Костромской области с позывным Цапля.

По словам собеседника агентства, экстремистская литература часто попадается во время зачистки и разминирования территории. В этот раз книги были аккуратно завернуты и спрятаны на книжной полке.

Фонд из Чикаго, о котором идет речь, был создан Юлианом Кулясом, членом сотрудничавшей с националистами из Украины группировки. Он является полковником разведки в резерве.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что ФСБ РФ проводит работу по изучению изъятой на освобожденных территориях украинской литературы на предмет выявления фактов искаженной интерпретации исторических событий. Отмечалось, что литература, поступавшая в украинские государственные библиотеки с 2014 года, содержит сведения, фальсифицирующие события отечественной истории.

Роман Шухевич является деятелем Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещена в РФ). В 1943–1950 годах он возглавлял ее боевое крыло «Украинская повстанческая армия» (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ). Кроме того, Шухевич в 1941–1943 годах проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, в том числе являлся замкомандира батальона «Нахтигаль», который обвиняется в уничтожении еврейского и польского населения Львова.