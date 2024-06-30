То, что доктор написал: Dr. Dre сочиняет подруге, Ким Гордон — себе

Dr. Dre вернулся к творчеству ради своей подопечной, вокалистка Sonic Youth Ким Гордон отправилась в рэп-прогулку, а в Московской филармонии исполнили раритеты русского авангарда. После долгого затишья на прилавках (реальных и виртуальных) вдруг появилось сразу несколько заметных релизов. Два из них мы сознательно оставим за кадром: это сборники прежде не издававшихся композиций Джонни Кэша (Songwriter) и Нила Янга с Crazy Horse (Early Daze). В конце концов, ценители рока их и так не пропустят. Ну а на что еще обратить внимание, читайте в материале «Известий».

Marsha Ambrosius — Wet

Имя соул-певицы Марши Амбросиус российским меломанам вряд ли хорошо известно, и ее очередной релиз вполне мог бы пройти незамеченным, по крайней мере, у нас. Но дело меняет участие Dr. Dre в записи диска. Давно такого не было, чтобы один из главных рэперов и саунд-продюсеров современности взялся сделать не просто одну композицию, а полноценный лонгплей. И хотя с Маршей он прежде уже сотрудничал, так что она ему человек не чужой, появление пластинки Casablanco всё равно иначе как чудом не назовешь.

Фото: АР/Chris Pizzello

Дело еще в том, что в 2021-м Dr. Dre перенес тяжелейшую операцию на головном мозге и у поклонников были сомнения, что он в принципе вернется к активному творчеству. Но, видимо, музицирование с Амбросиус стало для него своего рода реабилитационной терапией. И теперь уже очевидно, что талант продюсера ничуть не пострадал.

Полный диск в России, к сожалению, официально недоступен (хотя все мы знаем, что надо делать в таком случае и где искать запись), а вот официальное видео, опубликованное Маршей на своем YouTube-канале, можно посмотреть и из нашей страны. С него-то и рекомендуем начать. Это харизматичная, изысканная смесь соула с хип-хоп-битом и инструментальными вкраплениями струнных, фортепиано и гитары.

Kim Gordon — ECRP

В марте у легенды альтернативной музыки Ким Гордон, известной в первую очередь как участница Sonic Youth, вышел сольный альбом The Collective. И вот всего через несколько месяцев артистка опубликовала новый сингл, не включенный в лонгплей. Примечательно, что к песне был выпущен клип, снятый дочерью Ким Коко Гордон Мур. И именно видеоряд здесь вызывает больше всего вопросов.

Фото: Global Look Press/Domenico Cippitelli

В ролике Ким гуляет по нью-йоркским улицам, причем кажется, что и сам маршрут, и конкретные ракурсы, снятые на ручную камеру, совершенно случайные. Но, пожалуй, в этой хаотичности, энигматичном бесконечном «ложном движении» (если вспомнить название знаменитого фильма Вима Вендерса) и заключен смысл. Да и голос певицы, зачитывающий мантры на фоне трип-хоп-сопровождения со скрежещущими гитарными примесями, звучит в контексте бессмысленной прогулки из ниоткуда в никуда тем более выразительно.

Всё вместе — неформальное арт-высказывание «на любителя». Хотя в определенном обаянии ему не откажешь. И особенно приятно, что композиция представлена на российских стримингах.

«Город 312» — «Ты меня не слышишь»

В прошлом году постоянная вокалистка группы «Город 312» — Светлана Ая Назаренко — была вынуждена взять творческую паузу из-за проблем со здоровьем: после трижды перенесенного коронавируса у нее развилось поражение легких. Поначалу ее коллеги планировали дождаться выздоровления солистки, но борьба с недугом затянулась и было принято решение найти временную замену: ею стала Диана Макарова, участница «Голоса-12». Поклонники отнеслись к новой певице хотя и с настороженностью, но без негатива. Ведь главное, что это позволило «Городу 312» продолжить выпускать песни.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Ранее в 2024-м у коллектива вышло два сингла совершенно противоположного плана: скорбный «Реквием» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» и заряжающая оптимизмом «Радость», где звучат голоса обеих солисток — Аи и Дианы. Теперь же появился третий трек, снова только с Дианой — и он находится на эмоциональной шкале примерно посередине между «Реквиемом» и «Радостью». Но фирменное поп-роковое звучание всё же наполнено светом. А главное, несмотря на пока еще не очень привычный вокал, здесь сразу слышен узнаваемый мелодический стиль «Города 312». Ждем новый альбом!

«Самое большое простое число» — «Дикий»

Питерская инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) любит экспериментировать со стилями. Их прошлая работа, мини-альбом «Милый друг, ничего не бойся», была написана совместно с композитором-авангардистом Владимиром Горлинским и исполнена академическим коллективом N'Caged. Новый сингл «Дикий» на первый взгляд более привычен хотя бы потому, что рожден самим коллективом — без экстравагантных коллабораций. Однако дикий стилевой микс налицо и здесь.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Начинается номер с псевдофолкового вступления, продолжается специфическим вокалом Евгении Борзых, у которой при этом крайне прилипчивая, почти попсовая мелодия, а затем в игру вступает Кирилл Иванов со своей декламацией. В проигрышах же между куплетами возвращается фолк. Всё вместе — отчетливо индивидуальное, небанальное и немного странное высказывание, которое тем не менее обладает нетипичной для радикального инди запоминаемостью.

На «Яндекс Музыке» «Дикий» сопровожден мультяшным вертикальным видео: нарисованная цветными карандашами анимация вроде бы и не несет собственного содержания, но весьма точно передает настроение песни.

Musica sacra nova. От модерна к первому авангарду

Цикл концертов Московской филармонии и Фонда Николая Каретникова, посвященный духовной музыке русского авангарда, завершился на кульминации. В Зале Чайковского прозвучали две важнейшие и притом почти неизвестные у нас партитуры 1920-х годов: пролог к «Песне жизни» Николая Обухова и Concerto Spirituale Артура Лурье. В обоих случаях масштаб — и исполнительского состава, и авторского замысла — впечатляет. В своих опусах продолжительностью более получаса каждый композитор представил оригинальный взгляд на религиозную музыку и веру вообще.

Фото: Московская филармония

У Обухова вольно интерпретированные библейские сюжеты сочетаются с мотивами символистов (Мережковский, Бальмонт), и всё это мыслилось как часть 24-часовой «суперлитургии», а ноты были написаны оригинальным, им самим придуманным способом. Лурье же, собрав пасхальные тексты на разных языках, обратился к вокальной традиции эпохи Возрождения, но соединил стилистику григорианского хорала с романтическим пианизмом.

В Москве эти сочинения прозвучали впервые. А вместе с ними в филармонии были исполнены куда более популярные «Прометей» Скрябина и «Симфония псалмов» Стравинского. Однако в соседстве с мистериями Обухова и Лурье знакомые шедевры воспринимались иначе, обнаруживая явные пересечения.

Отдельно стоит отметить филигранную работу Российского национального молодежного симфонического оркестра, солистов и дирижера Федора Леднева.

Плейлист «Известий»

Наш плейлист открывается синглами «Города 312» и СПБЧ, о которых идет речь в обзоре. После прозвучит энергичная композиция из очередного трехтрекового EP Burito. И для финала мы оставили два зарубежных трека: выразительную работу на стыке регги и рэпа ямайского артиста Mavado, ну и трип-хоп-альтернативу Ким Гордон, о которой в тексте выше тоже идет речь.