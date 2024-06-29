Москалькова сообщила о возвращении в Россию двух священников УПЦ
В Россию вернулись два священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом в субботу, 29 июня, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
Она поприветствовала взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной. Также уполномоченный по правам человека подчеркнула, что это стало возможно благодаря большой работе российской стороны.
«Возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов», — написала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека выразила надежду, что такие важные гуманитарные процессы будут развиваться, диалог с украинским омбудсменом продолжается.
Ранее, 22 июня, в Русской православной церкви (РПЦ) сообщили, что митрополит УПЦ Ионафан, нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, освобожден из заключения на Украине по ходатайству патриарха Кирилла. Кроме того, 23 июня стало известно, что содействие в этом оказал папа римский Франциск.
В августе 2023 года киевский режим в Винницком городском суде приговорил митрополита Ионафана к пяти годам тюрьмы по обвинению в якобы совершении действий, «направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя» и якобы «посягательство на территориальную целостность Украины». Кроме того, митрополита лишили гражданства этой страны.
Власти Украины продолжают преследование УПЦ. В апреле власти Ровненской области запретили каноническую УПЦ, аналогичное решение принято во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях. При этом сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ на Украине.
В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.