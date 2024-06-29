Бойцы «Ахмата» сбили украинский дрон «Баба-Яга» на харьковском направлении

Военнослужащие спецназа «Ахмат» в субботу, 29 июня, сбили украинский окто-коптер типа «Баба-Яга» на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Известия» показывают кадры сбитого дрона.

Бойцы рассказали, что аппарат ночью кружил над позициями российской армии. Отмечается, что беспилотник нес несколько комулятивных снарядов, а также мин 82-го калибра. На данный момент оружие изучают представители подразделения БПЛА «Ахмата», далее его будут использовать в своих интересах.

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что в Запорожской области военнослужащие группировки войск «Днепр» в сотрудничестве с региональным центром метрологии восстановили трофейный беспилотник украинской армии типа «Баба-яга». Российские специалисты модернизировали дрон, и теперь обновленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) отличается повышенной грузоподъемностью и доработанными ключевыми системами.

7 июня корреспондент «Известий» Александр Сафиулин заявил, что военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ сбили дрон ВСУ типа «Баба-яга».

До этого, 25 мая, Министерство обороны РФ сообщило, что FPV-дрон российских десантников сбил ударный гексакоптер «Баба-яга» ВСУ. Командир отделения БПЛА с позывным Хемуль сообщил, что при выполнении задачи оператором FPV-дрона был обнаружен коптер «Баба-яга». Сразу же было принято решение о его сбитии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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