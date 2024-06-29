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Военнослужащие рембатальона ВС РФ восстановили трофейный дрон типа «Баба-яга»

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Запорожской области военнослужащие ремонтного батальона 58-й армии группировки войск «Днепр» в сотрудничестве с региональным центром метрологии восстановили трофейный беспилотник украинской армии типа «Баба-яга». Об этом 29 июня сообщает Минобороны России.

Российские специалисты модернизировали дрон, и теперь обновленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) отличается повышенной грузоподъемностью и доработанными ключевыми системами.

«Вылетала на задание «Баба-яга». Видимо, не справился противник с управлением, и [дрон] запутался в дереве. Соответственно, [саперы] аппарат сняли, сняли боеприпасы и привезли к нам на восстановление, модернизацию. Данный аппарат мы восстановили, напечатали на 3D-принтерах какие-то детали, перепрошили, внедрили некие свои системы, и данный аппарат сейчас послужит доблестным силам Российской Федерации для уничтожения противника», ― заявил мастер регионального центра метрологии Минобороны РФ с позывным Найс.

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Ранее, 7 июня, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщил, что военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ сбили дрон ВСУ типа «Баба-яга».

До этого, 25 мая, Министерство обороны РФ сообщило, что FPV-дрон российских десантников сбил ударный гексакоптер «Баба-яга» ВСУ. Командир отделения БПЛА с позывным Хемуль сообщил, что при выполнении задачи оператором FPV-дрона был обнаружен коптер «Баба-яга». Сразу же было принято решение о его сбитии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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