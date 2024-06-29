Два человека погибли при опрокидывании легковушки на Ставрополье
В Изобильненском округе Ставропольского края в результате опрокидывания легковой иномарки погибли два человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в субботу, 29 июня.
Авария произошла накануне вечером, 28 июня, на 21-м км автодороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское. Предварительно установлено, что 24-летний водитель Volkswagen Polo при обгоне выбрал небезопасную скорость, выехал на встречку, не справился с управлением и зацепил левую обочину. Машина вылетела с проезжей части и перевернулась.
В результате ДТП водитель и его 20-летняя пассажирка получили различные травмы, от которых скончались на месте. Как уточняет ИА Stavropol.Media, оба погибших — жители Краснодарского края.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. В ведомстве также отмечают, что водитель иномарки не являлся злостным нарушителем правил дорожного движения, назначено исследование на предмет установления состояния опьянения.
Днем 28 июня сообщалось, что на автодороге «Нарва» под Санкт-Петербургом автомобиль Renault врезался в столб . По данным источника «Известий», погиб минимум один человек.