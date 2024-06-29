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Собственницу сгоревшего во Фрязино здания заключили под домашний арест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Собственнице здания в подмосковном городе Фрязино, в котором произошел пожар и погибли люди, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области 29 июня.

Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель шести человек. Преступление квалифицировано по ч.3 ст.238 Уголовного Кодекса России. Обвиняемая пробудет под домашним арестом до 24 августа.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу уже задержаны двое фигурантов, им также предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С участием обвиняемых следователем проведены очные ставки, допросы, а также иные следственные действия.

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Собственница административно-промышленного здания была задержана 28 июня На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.

Пожар во Фрязино начался днем 24 июня. Возгорание началось на пятом этаже, а потом распространилось на большую площадь внутри здания, что привело к обрушению перекрытий. На следующий день стало известно о повторном задымлении в здании. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). ГСУ СК России по региону утром 25 июня подтвердило гибель шести человек.

Позже СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

В рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ о гибели людей в результате пожара в Фрязино в тот же день задержали двух человек — представителя собственника объекта Антона Спешилова и замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина. По информации следствия, фирма не осуществляла контроль за техническим состоянием электропроводки и исполнением требований пожарной безопасности. Предположительно, причиной возгорания на 5-м этаже здания стала неисправность кабельной системы. Позднее, 27 июня, суд арестовал Спешилова и Фомина до 24 августа.

Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, здание находится в статусе банкротства. Согласно данным системы «Спарк», владелицу офисного комплекса в 2017 году признали банкротом, а в 2023-м ее счета были заблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС) за неуплату налогов и отсутствие декларации. Кроме того, в отношении компании, бенефициаром которой была хозяйка здания, велось несколько исполнительных производств.

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