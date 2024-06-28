В Махачкале у школы единоборств им. Нурмагомедова заметили силовиков
В Махачкале возле школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова заметили вооруженных силовиков. Об этом 28 июня сообщил ряд Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев.
По данным «Интерфакса», там проходят обыски, связанные с терактами в Дербенте и Махачкале.
«Проводится проверка документации. <...> Один из ликвидированных бойцов ранее тренировался в этом клубе», — рассказал собеседник агентства.
По информации ТАСС, данных о задержаниях пока нет.
Ранее появилась информация, что одним из ликвидированных боевиков мог быть бывший воспитанник школы единоборств Гаджимурад Кагиров.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь и обстреляли пост ДПС. Злоумышленники скрылись на белом Volkswagen Polo. В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте были нейтрализованы двое, в Махачкале — трое. Личности боевиков, причастных к теракту, установили. На данный момент продолжается розыск пособников террористов.
В результате терактов погиб 21 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о первоначальных следственных действиях.