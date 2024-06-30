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Эксперты назвали лучшие для посещения старинные замки России

МТС Travel: Выборгский замок попал в список лучших для посещения в России
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Фото: РИА Новости/И. Носов
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Россияне могут в сезон отпусков посетить старинные замки, среди которых Изборская крепость и замок Вальдау. Об этом 30 июня сообщили «Известиям» в сервисе МТС Travel.

Так, желающие могут посетить Выборгский замок — одно из древнейших сооружений в России, построенное в военных традициях средневековой Западной Европы. Эту крепость возвели шведы в 1293 году, во время Третьего крестового похода, когда рыцарям удалось отобрать у Великого Новгорода часть карельских земель. Замок оставался во власти Швеции несколько столетий, а отвоевал его уже только в 1710 году император Петр I. В 1992 году замок вошел в состав Ассоциации замков и музеев Балтийского моря, а с ноября 1999 получил статус Государственного музея «Выборгский замок».

До Выборга легче всего добраться из Санкт-Петербурга — на поезде или на автомобиле. По данным МТС Travel, билет на поезд из Москвы до Санкт-Петербурга обойдется примерно в 4,2 тыс. рублей, а билет на поезд до Выборга из Санкт-Петербурга — в 600 рублей. Остановиться в местном отеле можно примерно от 4,6 тыс. рублей за двоих в сутки.

Изборская крепость — один из выдающихся памятников русского оборонного зодчества XIV–XVII веков. В тот период крепость выдержала восемь крупных осад и ни разу не была взята Ливонскими рыцарями. Со строительства крепости на горе Жеравьей начал свое существование Изборск: дата основания города приходится на VII–VIII века. В средние века город дважды захватывали немецкие рыцари, от которых удалось окончательно избавиться только после сражения на Чудском озере, возглавляемого Александром Невским.

Сейчас крепость реконструирована лишь частично: сооружение объединяет семь башен, но реставраторы пока обновили только башню «Луковка» — на ней обустроена обзорная площадка.

До Изборска легче всего добраться из Пскова — на рейсовом автобусе или на автомобиле. Билет на поезд из Москвы до Пскова обойдутся примерно в 7,3 тыс. рублей, а билеты на автобус до Изборска из Пскова — в 198 рублей Остановиться в отеле Пскова можно примерно от 4,4 тыс. рублей за двоих в сутки.

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Замок Вальдау — один из сохранившихся на территории России старинных прусских замков Тевтонского ордена в поселке Низовье Калининградской области, в 2007 году архитектурный памятник признали объектом культурного наследия регионального значения. Датой постройки замка Вальдау считается 1264 год, а с 1457 года крепость, уже переоборудованная под комфортное жилое помещение, стала летней резиденцией магистра Тевтонского ордена. За историю своего существования замок Вальдау много раз перестраивали. До сегодняшних дней сохранилось только главное здание замка и боковой флигель.

До Низовья легче всего добраться из Калининграда — на рейсовом автобусе или на автомобиле. Билет на самолет из Москвы до Калининграда обойдутся примерно в 8,6 тыс. рублей, а билеты на автобус до Низовья из Калининграда — в 87 рублей. Остановиться в отеле Калининграда можно примерно от 7,5 тыс. рублей за двоих в сутки.

Крепость Бип в Павловске была возведена по указу императора Павла I в 1797 году. Сооружение считалось «потешным замком», но входило в штат действующих военных крепостей. Двухэтажное здание крепости по сей день возвышается над парком «Мариенталь» на мысе, омываемом реками Тызвой и Славянкой. За время своего существования крепость Бип была и казармой, и учебным заведением, и лазаретом, и тюрьмой. А теперь здесь расположен бутик-отель с рестораном. Если захочется переночевать в крепости Бип, можно остановиться в одном из 22 номеров — цены варьируются от 12 тыс. до 60 тыс. рублей за ночь.

До Павловска легче всего добраться из Санкт-Петербурга — на рейсовом автобусе или на автомобиле. Билет на поезд из Москвы до Санкт-Петербурга обойдется примерно в 4,3 тыс. рублей, а за билеты на автобус до Павловска из Санкт-Петербурга придется заплатить 56 рублей. Остановиться в отеле Санкт-Петербурга можно примерно от 5,6 тыс. рублей за двоих в сутки.

Дворец Ольденбургских представляет собой ансамбль кирпичной неоготики в староанглийском стиле — необыкновенное сочетание, стабильно привлекающее туристов в поселок Рамонь в Воронежской области. Дворец — единственная в Черноземье резиденция царских особ. История имения началась в 1879 году, когда в Рамонь приехала новая владелица, принцесса Евгения Максимилиановна — племянница императора Александра II. Поместье объединяет асимметричные ворота с башнями, Свитский корпус (сейчас там действует музей семьи Ольденбургских), водонапорная башня и конюшня — такая нарядная, что в советские годы ее превратили в Дворец культуры.

До Рамони лучше добраться из Воронежа — на рейсовом автобусе или на автомобиле. Билет на поезд из Москвы до Воронежа обойдется примерно в 2,7 тыс. рублей, а билеты на автобус до Рамони из Воронежа — в 90. Остановиться в отеле Воронежа можно примерно от 4,4 тыс. рублей за двоих в сутки.

Ранее, в начале июня, «Известия» узнали из результатов исследования компании «Финион», что летом 2024 года россияне выбрали для отпуска Ближний Восток, Азию и Латинскую Америку. В десятку популярных зарубежных направлений попали Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд, Франция, Мальдивы, Япония, Египет, Индонезия, Куба.

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