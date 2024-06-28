Москва выразила протест Токио из-за планов проведения учений у границ России

Москва выразила протест посольству Японии в РФ в связи с планами Токио провести с 19 по 25 июля серию совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо, сообщается 28 июня на сайте российского МИДа.

«Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами — членами НАТО. Расцениваем подобную активность как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что предупредили Японию об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета РФ.

Накануне, 27 июня, США, Южная Корея и Япония заявили о проведении первых трехсторонних многопрофильных морских учений Freedom Edge к югу от южнокорейского острова Чеджудо. Они проводятся в воздухе, на море и под водой одновременно.

До этого, 11–12 апреля, США, Южная Корея и Япония проводили трехсторонние военно-морские учения с участием шести кораблей, включая американский авианосец. Учения прошли в международных водах между Южной Кореей и Японией. Их целью было заявлено улучшение мер совместного реагирования на угрозы, якобы исходящие от Северной Кореи. После, 22 июня, сообщалось, что атомный авианосец США Theodore Roosevelt снова прибыл в военно-морской порт южнокорейского города Пусан для новых учений. Его сопровождали два эсминца с системой Aegis.