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На Украине заявили о невозможности восстановить разрушенную Бурштынскую ТЭС

Глава Ивано-Франковской области: Бурштынская ТЭС восстановлению не подлежит
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Фото: commons.wikimedia.org/Raimond Spekking
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Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) в Ивано-Франковской области Украины не подлежит восстановлению из-за разрушений. Об этом заявила в пятницу, 28 июня, глава ивано-франковской областной военной администрации Светлана Онищук в эфире украинского радио «Западный полюс».

«Мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она чрезвычайно сильно разрушена», — приводит ее слова украинское издание «Суспильне».

Она отметила, что для обеспечения населения горячей водой и теплом городу будут выделены шесть котельных.

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Ранее, 14 июня, глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановить к зиме все электростанции. По его словам, избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за роста энергопотребления во время жары и вывода в ремонт одного из энергоблоков атомной электростанции.

Тогда же эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков не исключил ухудшения ситуации с электроэнергией на Украине летом. Ранее украинская сторона придерживалась другой стратегии и заявляла, что никакие электростанции не повреждены, однако в 2024 году применяется обратная тактика, обратил внимание аналитик.

Еще в мае «Укрэнерго» сообщила, что в ближайшее время в стране ухудшится ситуация с подачей электроэнергии. Там уточнили, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая было временным улучшением, которое было обусловлено выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.

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