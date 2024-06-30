 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Спорт
Действующий чемпион Европы Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
Происшествия
Девушка загорелась во время файер-шоу на празднике ко Дню молодежи в Люберцах
Общество
В Crocus Group рассказали о планах восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла»
Мир
Кеннеди-младший указал на усиление экономики России из-за санкций США
Мир
В Нью-Йорке протестующие призвали Байдена уйти в отставку
Мир
Полиция обыскала офисы поставщика военной техники в ЕС по делу о коррупции
Мир
В Сербии задержали возможного соучастника теракта в Белграде
Экономика
Семейная ипотека расширится за счет регионов
Интернет и технологии
Объем сообщений о вредоносных схемах и услугах вырос в Telegram на 53% в 2024 году
Спорт
Сборная Германии обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +30 градусов жары и грозы 30 июня
Общество
Сальдо сообщил о сокращении комендантского часа в Херсонской области
Мир
В Литве активистку оштрафовали на €700 за пост с портретом Ленина
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Брянской областью
Общество
Кириенко рассказал о регулярном проведении Всемирного фестиваля молодежи
Мир
Черниговская ТЭЦ на Украине вышла из строя после пожара
Армия
Младший сержант Давлетзянов расчистил от мин путь бронегруппе ВС РФ
/

Спасательный плод: в ГД предложили сократить допустимый срок прерывания беременности

Его хотят уменьшить до девяти недель
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. С инициативой выступил комитет по охране здоровья. Парламентарии также порекомендовали усилить контроль за оборотом препаратов, использующихся для медикаментозных абортов. Предложенные меры, по мнению депутатов, поспособствуют повышению рождаемости. Акушеры-гинекологи оценивают инициативу позитивно, однако предупреждают, что ужесточение правил может привести к росту числа криминальных абортов и отказов от новорожденных. «Известия» узнали, чем чревато уменьшение допустимого срока искусственного прерывания беременности.

Повышенное внимание

Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал Росздравнадзору усилить контроль за лекарствами, использующимися для прерывания беременности. По мнению парламентариев, это необходимо, чтобы не допустить самостоятельного использования препаратов.

Фото: Global Look Press/West Coast Surfer

«Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения... обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций», — отмечается в распоряжении.

Минздраву, в свою очередь, комитет посоветовал усилить профилактическую работу по повышению осведомленности населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов.

Кроме того, депутаты предложили министерству рассмотреть вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель.

Публичное дело: как регионы меняют позицию по абортам
После слов президента о правах женщин субъекты стали пересматривать свои инициативы

При этом на законодательном уровне хотят закрепить в качестве социального показания для аборта беременность, наступившую в результате сексуального насилия.

В рекомендациях подчеркивается, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач государственной социальной политики в России. В связи с этим необходимо проводить комплекс мер, направленных на повышение рождаемости.

Редакция «Известий» направила запросы в Минздрав РФ и Росздравнадзор. На момент выхода публикации ответы не поступили.

Мнимая безопасность

Усиление контроля за препаратами для медикаментозного прерывания беременности — правильная мера, полагает врач — акушер-гинеколог, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Елена Близнюк.

Лекарства для прерывания беременности
Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt

Применение таких препаратов самостоятельно может спровоцировать большое количество осложнений. Это могут быть как краткосрочные последствия, такие как тошнота, рвота, аллергические реакции, так и отдаленные побочные эффекты, — предупреждает эксперт.

Кроме того, существует риск, что беременность будет прервана не полностью. В этом случае женщина может столкнуться с кровотечением и воспалительными процессами, что грозит бесплодием.

— Поэтому контроль за распространением и употреблением этих препаратов должен быть, — уверена Близнюк.

Важно понимать, что аборты сегодня во всем мире получили статус легкой процедуры, якобы абсолютно безопасной для женщины, указывает психолог, руководитель психологической службы клиники «Лейб-Медик» Анастасия Попова. Аборты настолько доступны, что в некоторых случаях их делают без надзора врачей.

— И это большой обман, потому что безопасных абортов не бывает. Бывает аборт, который технически просто сделать, но мы никогда не знаем, какие у него будут последствия, — предостерегает эксперт.

Положительный пример: как россиянки с ВИЧ принимают свою беременность
У матерей с этим диагнозом здоровыми рождаются почти 99% детей

Прерывание беременности практически ни для кого не проходит без последствий. После процедуры у женщины могут развиться инфекционные поражения репродуктивной системы, воспаления, спаечные процессы, перечисляет Попова. Женщины потом очень долго и безуспешно лечат бесплодие, потеряв возможность забеременеть после аборта, который казался легким и безопасным. И сталкиваются с серьезным давлением на психику.

— Они несут с собой чувство вины и понимают со временем, что явно сделали что-то не то. Может быть, их бесплодие и не связано с абортами, но обычно физиологически и психологически связь есть. За небрежное отношение к себе в конечном итоге рано или поздно приходится расплачиваться, — отмечает Попова.

С учетом рисков

А вот сокращение срока абортов — шаг, на который сегодня идти нежелательно, убеждена врач — акушер-гинеколог Ольга Прядухина. Иногда женщины узнают о беременности достаточно поздно, например, из-за нарушений менструального цикла.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Как показывает практика, если женщина уже решила прервать беременность, то она любыми способами это сделает. И новая норма может привести к росту материнской смертности, — предупреждает эксперт.

Еще один возможный риск — увеличение отказов от детей, полагает врач. Процент женщин, вынужденных сохранить нежелательную беременность, увеличится. И с большой долей вероятности такие матери попытаются избавиться от ребенка.

Также это может привести к гибели младенцев. Всё чаще мы слышим истории о том, как где-то выкинули новорожденного ребенка, оставили на холоде и так далее. Так что основные риски — материнская и детская смертность, а также отказ от младенцев, — считает Прядухина.

Тотальная индексация с 1 февраля 2024-го: выплаты на ребенка, по беременности и родам, маткапитал
Помощь семьям с детьми увеличится на 7,4%

Рождение нежеланных детей действительно может спровоцировать рост числа отказов от новорожденных и криминальных абортов, согласна Елена Близнюк. Есть, впрочем, у сокращения срока прерывания беременности и положительные эффект, обращает внимание она.

Чем раньше произведен аборт, тем меньше будет последствий и осложнений, — объясняет врач.

Женщины, привыкшие к возможности сделать аборт, продолжат их делать при нежелательной беременности, подтверждает Анастасия Попова. Риск роста криминальных абортов действительно существует. Однако и прерывают беременность сегодня отнюдь не безопасным способом, вредящим здоровью.

Простое решение

В целом же девяти недель вполне достаточно, чтобы женщина поняла, что беременна, и решила, хочет ли она оставить этого ребенка, отмечает Ольга Прядухина. Нередко на этом сроке женщины уже посещают гинеколога и встают на ранний учет.

Тест на беременность
Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt

Между тем, по словам Анастасии Поповой, есть оптимальный способ избежать нежелательной беременности — это использование надежных методов контрацепции. Беременность нетрудно не допустить, и это то, на что стоит обратить внимание, если женщина не хочет заводить ребенка, уверена психолог.

— Поэтому инициативы властей, направленные на то, чтобы затруднить доступ к аборту, мне кажутся позитивными в том смысле, что люди будут хотя бы немного думать, перед тем как беременеть. И задумываться о том, что они делают с собой и со своим телом, — подчеркивает эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир