Спасательный плод: в ГД предложили сократить допустимый срок прерывания беременности

В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. С инициативой выступил комитет по охране здоровья. Парламентарии также порекомендовали усилить контроль за оборотом препаратов, использующихся для медикаментозных абортов. Предложенные меры, по мнению депутатов, поспособствуют повышению рождаемости. Акушеры-гинекологи оценивают инициативу позитивно, однако предупреждают, что ужесточение правил может привести к росту числа криминальных абортов и отказов от новорожденных. «Известия» узнали, чем чревато уменьшение допустимого срока искусственного прерывания беременности.

Повышенное внимание

Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал Росздравнадзору усилить контроль за лекарствами, использующимися для прерывания беременности. По мнению парламентариев, это необходимо, чтобы не допустить самостоятельного использования препаратов.

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«Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения... обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций», — отмечается в распоряжении.

Минздраву, в свою очередь, комитет посоветовал усилить профилактическую работу по повышению осведомленности населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов.

Кроме того, депутаты предложили министерству рассмотреть вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель.

При этом на законодательном уровне хотят закрепить в качестве социального показания для аборта беременность, наступившую в результате сексуального насилия.

В рекомендациях подчеркивается, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач государственной социальной политики в России. В связи с этим необходимо проводить комплекс мер, направленных на повышение рождаемости.

Редакция «Известий» направила запросы в Минздрав РФ и Росздравнадзор. На момент выхода публикации ответы не поступили.

Мнимая безопасность

Усиление контроля за препаратами для медикаментозного прерывания беременности — правильная мера, полагает врач — акушер-гинеколог, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Елена Близнюк.

Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt

— Применение таких препаратов самостоятельно может спровоцировать большое количество осложнений. Это могут быть как краткосрочные последствия, такие как тошнота, рвота, аллергические реакции, так и отдаленные побочные эффекты , — предупреждает эксперт.

Кроме того, существует риск, что беременность будет прервана не полностью. В этом случае женщина может столкнуться с кровотечением и воспалительными процессами, что грозит бесплодием.

— Поэтому контроль за распространением и употреблением этих препаратов должен быть, — уверена Близнюк.

Важно понимать, что аборты сегодня во всем мире получили статус легкой процедуры, якобы абсолютно безопасной для женщины, указывает психолог, руководитель психологической службы клиники «Лейб-Медик» Анастасия Попова. Аборты настолько доступны, что в некоторых случаях их делают без надзора врачей.

— И это большой обман, потому что безопасных абортов не бывает. Бывает аборт, который технически просто сделать, но мы никогда не знаем, какие у него будут последствия, — предостерегает эксперт.

Прерывание беременности практически ни для кого не проходит без последствий. После процедуры у женщины могут развиться инфекционные поражения репродуктивной системы, воспаления, спаечные процессы , перечисляет Попова. Женщины потом очень долго и безуспешно лечат бесплодие, потеряв возможность забеременеть после аборта, который казался легким и безопасным. И сталкиваются с серьезным давлением на психику.

— Они несут с собой чувство вины и понимают со временем, что явно сделали что-то не то. Может быть, их бесплодие и не связано с абортами, но обычно физиологически и психологически связь есть. За небрежное отношение к себе в конечном итоге рано или поздно приходится расплачиваться, — отмечает Попова.

С учетом рисков

А вот сокращение срока абортов — шаг, на который сегодня идти нежелательно, убеждена врач — акушер-гинеколог Ольга Прядухина. Иногда женщины узнают о беременности достаточно поздно, например, из-за нарушений менструального цикла.

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— Как показывает практика, если женщина уже решила прервать беременность, то она любыми способами это сделает. И новая норма может привести к росту материнской смертности , — предупреждает эксперт.

Еще один возможный риск — увеличение отказов от детей , полагает врач. Процент женщин, вынужденных сохранить нежелательную беременность, увеличится. И с большой долей вероятности такие матери попытаются избавиться от ребенка.

— Также это может привести к гибели младенцев. Всё чаще мы слышим истории о том, как где-то выкинули новорожденного ребенка, оставили на холоде и так далее. Так что основные риски — материнская и детская смертность, а также отказ от младенцев, — считает Прядухина.

Рождение нежеланных детей действительно может спровоцировать рост числа отказов от новорожденных и криминальных абортов, согласна Елена Близнюк. Есть, впрочем, у сокращения срока прерывания беременности и положительные эффект , обращает внимание она.

— Чем раньше произведен аборт, тем меньше будет последствий и осложнений , — объясняет врач.

Женщины, привыкшие к возможности сделать аборт, продолжат их делать при нежелательной беременности, подтверждает Анастасия Попова. Риск роста криминальных абортов действительно существует. Однако и прерывают беременность сегодня отнюдь не безопасным способом, вредящим здоровью.

Простое решение

В целом же девяти недель вполне достаточно, чтобы женщина поняла, что беременна, и решила, хочет ли она оставить этого ребенка, отмечает Ольга Прядухина. Нередко на этом сроке женщины уже посещают гинеколога и встают на ранний учет.

Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt

Между тем, по словам Анастасии Поповой, есть оптимальный способ избежать нежелательной беременности — это использование надежных методов контрацепции. Беременность нетрудно не допустить, и это то, на что стоит обратить внимание, если женщина не хочет заводить ребенка, уверена психолог.

— Поэтому инициативы властей, направленные на то, чтобы затруднить доступ к аборту, мне кажутся позитивными в том смысле, что люди будут хотя бы немного думать, перед тем как беременеть. И задумываться о том, что они делают с собой и со своим телом, — подчеркивает эксперт.