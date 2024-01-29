Тотальная индексация с 1 февраля 2024: выплаты на ребенка, по беременности и родам, маткапитал

Индексация выплат на детей волнует большое количество россиян, поскольку помощь со стороны государства является важным подспорьем семейному бюджету. Согласно проекту Минтруда, с 1 февраля социальные пособия и компенсации увеличат на 7,42%, то есть на величину инфляции по итогам 2023 года. Подробнее о том, сколько будет составлять размер пособий с учетом индексации — в материале «Известий».

Сумма выплаты на ребенка в 2024: насколько увеличат с 1 февраля 2024

Минтруд подготовил проект, в котором установил коэффициент индексации социальных пособий с 1 февраля в размере 1,074, или на 7,4%. В декабре 2023 года о новых суммах пособий сообщал Социальный фонд России (СФР) Всего будет повышено более 40 выплат и пособий.

С 1 февраля будет увеличено единовременное пособие при рождении ребенка. Разовая выплата предоставляется одному из родителей вне зависимости от трудоустройства и дохода. Размер пособия при рождении ребенка в 2023 году составлял 22 909 рублей, а с 1 февраля 2024 года, исходя из озвученного процента индексации, ориентировочно составит 24 604 рубля. Денежные средства назначает и выплачивает территориальный орган СФР. Фонд может запросить у работодателя данные о районном коэффициенте, используемом при исчислении выплаты, если у него нет этой информации.

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Проиндексируют и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, который проходит военную службу по призыву. Оно выплачивается матери или опекуну до достижения ребенку трех лет. В 2023 году пособие составляло 15 548 рублей, а после индексации оно ориентировочно достигнет 16 701 рубля. Для получения необходимо обратиться лично или через законного представителя с заявлением и документами, которые подтверждает право на выплату, в клиентскую службу СФР по месту жительства. Отправить заявление можно также в онлайн-режиме на сайте «Госуслуг» или по почте.

Кроме того, будет проиндексировано пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. За выплатой могут обратиться мать, отец или опекуны ребенка. В 2023 году выплата составляла 8 591 рубль, а с учетом заявленного коэффициента минимальный размер пособия предположительно составит 9 228 рублей.

Детские пособия приходят семьям в начале каждого месяца и платятся за предыдущий месяц. В 2024 году традиционная выплатная дата, 3 февраля, совпадает с выходным днем, средства будут перечислены родителям 1-2 февраля.

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Пособие по беременности и родам: индексация с 1 февраля 2024

Пособие по беременности и родам (БИР) является видом страхового обеспечения женщин по обязательному социальному страхованию. Выплаты имеют минимальное и максимальное значение, которое ежегодно определяют на законодательном уровне. С 1 февраля 2024 года минимальное пособие по БИР составит 88,5 тыс. рублей, а максимальное — 565,5 тыс. рублей, информирует Telegram-канал СФР.

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Минимальное пособие по беременности и родам высчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Напомним, что с 1 января 2024 года МРОТ составил 19 242 рубля. В районах и местностях, где применяются региональные коэффициенты, размер пособия может разлучатся.

Декретное пособие не может быть ниже:

За 140 дней — 88 565 рублей;

За 156 дней — 98 687 рублей;

Зв 194 дней — 122 726 рублей.

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская пояснила «Известиям», что максимальное пособие зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в СФР в расчетном периоде. Например, если женщина за предыдущие два года заработала 3 млн рублей, предельная сумма пособия за 140 дней составит 565,5 тыс. рублей. В случае дохода ниже предельного значения, для расчета берется фактическая сумма заработка.

В 2024 году декретное пособие не может превышать:

За 140 дней — 565 562 рублей;

За 156 дней — 630 197 рублей;

За 194 дня — 783 707 рублей.

Работающие женщины получают пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка Сумма пособия зависит от среднего заработка за последние два года, стажа и длительности декретного отпуска. Если в эти годы женщина также находилась в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, то годы для исчисления пособия можно заменить на предыдущие, чтобы увеличить общую сумму выплат.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Маткапитал на первого, второго, третьего ребенка: размер с 1 февраля 2024

Материнским капиталом называют государственную социальную программу, которая действует в России с 2007 года и была введена для поддержки российских семей. Изначально выплата предусматривала деньги на родившегося или усыновленного второго, третьего или последующего детей. Материнский капитал на первого ребенка начал действовать только в 2020 году. Право на денежные средства подтверждает именной сертификат. Потратить выплату возможно только на конкретные цели. Например, на улучшение жилищных условий, образование ребенка, реабилитацию ребенка с инвалидностью и накопительную пенсию матери. Согласно данным СФР, за всё время существования госпрограммы было выдано свыше 13 млн сертификатов.

В 2024 году материнский капитал проиндексируют не только для семей, которые получат его в этом году, но и для тех, кто еще не успел потратить деньги. В случае использования сертификата частично, оставшуюся сумму тоже увеличат на размер индексации (7,42%).

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала составит 630 380 рублей на первого ребенка и 833 024 рублей — на второго. Родители, которые уже оформили маткапитал на первенца, при рождении второго получат доплату в размере 202 643 рублей. Предполагается что за три года, с 2024 по 2026 год, материнский капитал получат порядка 4 млн российских семей.