В ту степь: Россия увеличит число авиарейсов в Монголию

Россия и Монголия обсуждают увеличение числа рейсов. В частности, в повестке транспортных ведомств стоит вопрос открытия прямого сообщения между столицами. Кроме того, ожидается запуск рейсов российского авиаперевозчика Red Wings из Екатеринбурга в Улан-Батор. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Монголии Алексей Евсиков. Почему стоит посетить эту страну и сколько туристов здесь побывало в прошлом году — в материале «Известий».

Как добраться до Монголии

Сейчас между столицами России и Монголии прямых рейсов нет, поэтому чаще всего туристы добираются на самолете до Улан-Удэ, Красноярска или Иркутска, а из этих городов садятся на автобус, поезд или самолет до Улан-Батора.

В посольстве России в Монголии сказали «Известиям», что отсутствие прямого авиасообщения между столицами — проблема, которая также затрудняет развитие туробменов и организацию целевых поездок по стране.

— Решить ее пока странам не удалось, но она находится в повестке транспортных ведомств наших государств. Тем не менее отмечаем некоторые подвижки в развитии сети межрегиональных воздушных маршрутов, — подчеркнул посол России в Монголии Алексей Евсиков.

Дорога от Улан-Удэ до Улан-Батора составляет около 11 часов, от Иркутска — около 18 на автобусе или около часа на самолете. В среднем дорога обойдется примерно в 60 тыс. рублей в обе стороны, если лететь, и около 30 тыс., если воспользоваться автобусом или поездом.

По словам дипломата, на сегодня с российской стороны полеты выполняются авиакомпаниями «ИрАэро» и «Красавиа» по маршрутам Иркутск – Улан-Батор и Красноярск – Улан-Батор соответственно.

— Ожидаем открытия рейсов российского авиаперевозчика Red Wings из Екатеринбурга в Улан-Батор, — сообщил Алексей Евсиков.

«Известия» обратились в компанию с просьбой уточнить, когда планируется первый перелет.

В 2023 году в Росавиации допускали увеличение числа рейсов между странами. Тогда же Россия и Монголия договорились снять существующие ограничения по количеству авиаперевозчиков. Неделю назад авиакомпания «S7» также сообщала о намерении запустить рейсы из России в Монголию.

Зачем ехать в Монголию

Российская сторона в этом году ожидает рост туристического потока из РФ в Монголию.

— Однако спрогнозировать его пока сложно ввиду нестабильных метеоусловий и обильных осадков в первой половине лета. Львиную долю нашего туристического потока в Монголии формируют российские приграничные регионы, активно использующие автомобильное и железнодорожное сообщение, — говорит Алексей Евсиков.

Справка «Известий» Климат в Монголии резко континентальный: зимы очень холодные, а лето жаркое и сухое. Температура воздуха зимой может достигать –40 °C и до +40 °C летом. Большую часть года в стране дни ясные, без дождей. В южной части, в особенности в пустыне Гоби, дожди — это большая редкость. Наиболее благоприятным временем для поездки считается период с мая по октябрь.

В Монголии российским туристам не требуется виза. В 2023 году эту страну посетили 594 тыс. зарубежных путешественников. Это в 2,1 раза больше, чем в 2022-м. При этом стоит отметить, что 38,6% от общего числа иностранных гостей в 2023-м составили именно россияне. Но активно приезжают также граждане Китая и Южной Кореи.

Примечательно, что столичный аэропорт Монголии становится в последнее время региональным хабом: Чингисхан используется в том числе россиянами для пересадок в другие страны. Из Улан-Батора можно, например, улететь в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Таиланд или Турцию, уточнил Алексей Евсиков.

Монголия в целом славится своей дикой природой: степи, пустыни и озера, отсутствие больших скоплений людей и аутентичность местного образа жизни. При этом на столицу советуют выделять один-два дня. Такую рекомендацию дает и местная жительница Тогтох, с которой пообщались «Известия».

Основная религия в Монголии — буддизм, и здесь очень много храмов. Популярен среди туристов монастырь Гандан, во дворе которого находится статуя Будды. Кроме того, в Улан-Баторе советуют погулять по городским улицам и жилым кварталам, где до сих пор стоят юрты.

Одна из самых знаменитых природных достопримечательностей Монголии — озеро Хубсугул. Оно находится недалеко от границы с Россией, и его часто называют младшим братом Байкала. В озере невозможно купаться, так как температура воды круглый год низкая, однако на берегу есть много баз для отдыха. Также в Монголии располагается третья по величине жаркая пустыня в мире — Гоби. В ней множество климатических зон, почва разных цветов, черные пески, степи и красные скалы. Путешественники советуют посетить древний город Хархорин, скалы Баянзаг, песчаные дюны Хонгорын Элс и каньон Хэрмэн Цав. А на север и запад страны нужно ехать ради того, чтобы посмотреть горы.

Монголия всегда была интересной территорией для антропологов и историков.

— Здесь были открыты и расшифрованы памятники древнетюркского рунического письма. Открыто наследие тюркских народов — памятники Бильге-Кагану и Культегину, куда сейчас направляется много туристов. Поэтому чрезвычайно интересным считается культурно-исторический регион реки Орхон, где можно проследить путь древних тюрок, а также и историю Чингисхана, — рассказала «Известиям» научный сотрудник кафедры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Дарья Сапрынская.

На полноценное знакомство с Монголией советуют выделять около семи дней. Для комфортного путешествия по стране туристы рекомендуют арендовать машину в Улан-Баторе. Но есть и автобусные и железнодорожные маршруты. Билеты на автобусы во все аймаки (области) страны, а также до достопримечательностей можно купить на автовокзале в Улан-Баторе. В государстве также есть Трансмонгольская железная дорога, которая проходит через столицу и соединяет Улан-Удэ с Китаем.

Монголия — открытая страна для туристов, и местные жители относятся к ним дружелюбно. По словам Дарьи Сапрынской, многие из старшего поколения знают русский язык.

В Монголию также советуют приезжать, чтобы дегустировать национальную кухню. Местные блюда, как у большинства кочевых народов, в основном состоят из мяса. Самые знаменитые — это буузы, которые представляют собой подобие больших пельменей с рубленым мясом, вяленое мясо борц и тушеное мясо хорхог.

Правительство страны для расширения экономики и развития пострадавшей от пандемии туристической сферы объявляло 2023, 2024 и 2025 годы Годами посещения Монголии. В 2023 году она впервые в своей истории заработала от туризма $1 млрд.