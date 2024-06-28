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Юрист рассказала, можно ли не платить за некачественную услугу в салоне красоты

Гукова: клиент имеет право не оплачивать некачественную услугу в салоне красоты
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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Основатель компании «Консул» Ирина Гукова 28 июня рассказала «Известиям», возможно ли не платить за некачественную услугу в салоне красоты.

«Невозможно не платить за оказанную услугу, если для этого нет никакого основания. У клиента должна быть обоснованная претензия о некачественно оказанной услуге. Возможно не оплачивать услуги в том случае, если работа была сделана с явными дефектами. Например, если речь идет о маникюре, это могут быть трещины на ногтях, сколы, вздувшийся лак и другие дефекты. Помимо некачественной работы, причиной для отказа от оплаты может быть и причинение вреда здоровью: воспалительный процесс, повреждения кожи, открытые раны», — сказала она.

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Также причинами для отказа от оплаты могут быть нарушение сроков выполнения работы и использование мастером нестерильных инструментов/нарушение гигиенических норм, добавила Гукова.

«Если выяснилось, что мастер или салон не имеют необходимых лицензий и разрешений на предоставление услуг, это также может оказаться причиной для отказа от оплаты. Если услуга не соответствует рекламируемым условиям или клиента ввели в заблуждение относительно ее характеристик, он может не платить. Иногда салоны или мастера договариваются с клиентами заранее о бесплатных услугах (например, в рамках акции или по другим причинам). Тогда эти условия не могут быть нарушены и мастер не имеет права требовать оплаты», — сказала юрист.

Но необходимо понимать, что не все салоны могут согласиться с претензиями клиента. В таких случаях проблемы решаются в суде с экспертами. Можно обратиться и в органы по защите прав потребителей, указала собеседница издания.

«Обычно салоны охотно предлагают скидку на оказанную услугу, если клиент остался недоволен», — заключила специалист.

В марте юрист Сергей Гаврюшкин заявил, что хранить кассовые чеки за покупку товаров повседневного спроса следует хотя бы 14 дней, а чеки за крупные покупки и оплату, например, медицинских или коммунальных услуг — до трех лет в связи со сроком исковой давности.

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