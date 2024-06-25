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В ОАЭ осудили теракты в Дагестане и выразили соболезнования близким погибших
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В ОАЭ осудили теракты в Дагестане и выразили соболезнования близким погибших

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили террористические акты в Дагестане, а также высказали соболезнования родным и близким погибших. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел государства, опубликованном на официальном сайте ведомства в понедельник, 24 июня.

«Министерство иностранных дел подтвердило в своем заявлении, что ОАЭ выражают решительное осуждение этих преступных действий и постоянное неприятие всех форм насилия и терроризма, которые направлены на дестабилизацию безопасности и стабильности и несовместимы с международным правом», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что осуждают любые проявления расизма и разжигание ненависти, поскольку такие проявления нетерпимости приводят к конфликтам. В ОАЭ заявили о необходимости развивать систему мирного сосуществования.

«Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие правительству Российской Федерации и ее дружественному народу, а также близким и семьям погибших в результате этого чудовищного преступления. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — добавили там.

В этот же день официальный представитель МИД КНР Мао Нин указала на резкое осуждение Китаем произошедшего в России теракта.

Кроме того, 24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову в связи с терактом в Махачкале и Дербенте. Он осудил «кровавые преступления» и заявил, что поддерживает борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма.

Соболезнования выразил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он уточнил, что его страна борется с терроризмом более 30 лет и выступает за активное сотрудничество в этой сфере.

Тогда же глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что выступает против терроризма во всех его проявлениях и решительно осуждает нападения в Дагестане.

Стрельба в Дербенте и Махачкале. Главное

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви, а также обстреляли пост ДПС. Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo. В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое. Личности боевиков, причастных к теракту, установили. На данный момент продолжается розыск пособников террористов. Меры безопасности были усилены в соседних Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

В результате трагедии в Дагестане погибли 20 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане.

Кроме того, правоохранительные органы задержали главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. В его доме проводятся обыски, он дает показания по факту участия двоих своих сыновей в совершении атак в Махачкале.

В регионе объявили трехдневный траур. Власти отменили все развлекательные мероприятия. Семьям погибших и пострадавшим в ходе теракта будет выделена материальная помощь общей суммой 50 млн рублей.

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