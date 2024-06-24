Дагестан выделит 50 млн на помощь семьям погибших и пострадавшим

Материальная помощь в размере 50 млн рублей выделяется семьям погибших и пострадавшим в ходе теракта в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщается в понедельник, 24 июня, в Telegram-канале администрации республики.

«Правительство Дагестана выделило 50 млн рублей для помощи семьям погибших и гражданам, пострадавшим в результате терактов в Махачкале и Дербенте», — говорится в сообщении.

Деньги будут перечислены из резервного фонда правительства республики в региональный социальный фонд «Все вместе».

«Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Всем пострадавшим также окажут материальную помощь в зависимости от степени травмы и тяжести ранений», — указано в Telegram.

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу и церковь, а также обстреляли пост ДПС. Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo. В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое. Личности боевиков, причастных к теракту, установили. Меры безопасности были усилены в соседних Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

В результате трагедии в Дагестане погибли 20 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). В ходе контртеррористической операции были нейтрализованы пятеро боевиков. На данный момент продолжается розыск пособников террористов. Председатель СК РФ Бастрыкин поручил представить доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане.

Кроме того, правоохранительные органы задержали главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. В его доме проводятся обыски, он дает показания по факту участия его двоих сыновей в совершении атак в Махачкале. В регионе объявили трехдневный траур. Также власти отменили все развлекательные мероприятия.

24 июня глава Дагестана Сергей Меликов поручил правительству региона принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате терактов в Дербенте и Махачкале. Как отмечалось, родственникам выплатят по 1 млн рублей, потерпевшим — до 500 тыс. рублей.