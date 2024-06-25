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Врач Дорош назвала модные диеты одной из причин сильного выпадения волос

Врач Дорош: диета с белково-калорийной недостаточностью ведет к выпадению волос
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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Стресс и нервное напряжение, гормональные изменения, неправильное питание и модные диеты могут стать причинами сильного выпадения волос, рассказала 25 июня врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Эльвира Дорош.

«При стрессе и нервном напряжении страдает весь организм, в том числе и волосы. Это может быть как выпадение волос, так и нарушение их структуры, ухудшение их качества», — рассказала она интервью «Газете.Ru».

Помимо стресса на состояние волос влияют гормональные изменения, такие как: беременность, период лактации, нарушение менструального цикла, прием и отмена долго используемых контрацептивов, менопауза, проблемы с щитовидной железой, перечислила специалист.

Врач отметила, что даже диеты могут повлиять на объемы выпадения волос. Например, диета с белково-калорийной недостаточностью, которая вызывает недостаток питательных веществ и микроэлементов.

Дорош подчеркнула, что при проблеме выпадения волос необходимо обратиться к врачу-трихологу для качественной диагностики и подбора индивидуального плана лечения. Иногда могут понадобиться несколько специалистов для решения проблемы и подбора правильной терапии.

Врач напомнила, что профилактикой выпадения волос является соблюдение режима дня, достаточное количество воды в рационе, свежие овощи и фрукты.

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Ранее, 19 июня, врач-диетолог Маргарита Королева связала постоянную жажду с эндокринологическими проблемами. Специалист отметила, что вода регулярно должна поступать в организм, поддерживая активность внутренних процессов и состояние тела — кожи, волос, тканей, мышечной массы.

8 апреля врач-трихолог, врач-дерматолог Мария Васильева рассказала, что облысение может быть следствием разных болезней и других проблем со здоровьем. Например, выпадение волос может быть связано с перенесенными заболеваниями, сопровождавшимися высокой температурой, COVID-19, стрессом, оперативным вмешательством под наркозом.

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