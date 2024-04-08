Врач назвала ведущие к облысению болезни

Врач-трихолог, врач-дерматолог Мария Васильева рассказала, что облысение может быть следствием разных болезней и других проблем со здоровьем.

В беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 8 апреля, специалист объяснила, что нормальное, физиологически обусловленное выпадение волос происходит ежедневно, это связано с циклом роста волоса. Нормой является выпадение до 100 волосков в день в зависимости от количества волосяных фолликулов на голове, с которыми человек рождается. Патологией может считаться выпадение больше 10% от общего объема волос с формирующимся поредением в определенных участках. Самостоятельно пытаться решить эту проблему не рекомендуется, поскольку выпадение волос — лишь симптом, а причин и болезней, которые его вызвали, может быть достаточно много.

Например, выпадение волос может быть связано с перенесенными заболеваниями, сопровождавшимися высокой температурой, COVID-19, стрессом, оперативным вмешательством под наркозом.

В этом случае следует полноценно питаться, в рационе должен преобладать белок. Также следует восполнить дефицит железа, цинка, витаминов группы В, D, C. Кроме этогостоит воспользоваться наружными витаминизированными косметическими лосьонами, которые продаются в аптеках.

Если проблема сохраняется спустя три-четыре месяца или появляются очаги без волос, стоит обратиться к врачу-трихологу.

Также, по словам Васильевой, облысение может быть связано с заболеваниями щитовидной железы, гормональными изменениями (пубертатный период, во время и после беременности, пременопаузе и менопаузе). Здесь будет уместна консультация врача-эндокринолога и гинеколога, они помогут нормализовать гормональный фон.

Если потеря волос является наследственной, тогда необходимо ежедневное систематическое применение препаратов, улучшающих и стимулирующих рост волос. В ряде случаев может потребоваться пересадка волос.

В марте трихолог Анна Аверкина в беседе с Life.ru посоветовала витамины группы B, чтобы справиться с выпадением волос. Кроме того, стоит принимать добавки, в частности с железом и цинком, групп А и В, а также D3. Однако, когда облысение вызвано болезнью, поможет только пересадка, сообщает телеканал «360».

В феврале эксперт по превентивной медицине, дерматовенеролог, дерматолог и трихолог Европейского медицинского центра (EMC) Марина Гайдайчук назвала одной из причин облысения неправильное питание. Специалист рекомендовала не медлить с посещением врача, если замечено выпадение волос, а объем визуально уменьшился за один-три месяца.

В ноябре стилист Павел Охапкин рассказал, как правильно ухаживать за волосами в холодное время года. По его словам, помогут питательные средства для поврежденных волос, которые сделают их «гладкими, блестящими и более податливыми к укладке». Он подчеркнул, что важно носить головные уборы и регулярно состригать секущиеся кончики и не выходить на улицу сразу после сушки феном, пишет НСН.

Ранее врач-косметолог, трихолог, к.м.н. Анастасия Курская рассказала, что спиртные напитки могут привести к облысению. Хуже всего на здоровье влияет систематическое употребление алкоголя. Дело в том, что организм будет постоянно находиться под токсическим воздействием продуктов распада этанола. Также алкоголь приводит к обезвоживанию организма, вызывает скачки уровня глюкозы в крови и повышает уровень стресса, пишет RT.