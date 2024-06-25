Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 24 июня сообщил губернатор Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», ― сказано в сообщении Telegram-канала главы региона.
Гусев отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России находятся в состоянии боевой готовности.
«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», ― обратился чиновник.
Также в этот день Минобороны России сообщало, что российские средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью.
Накануне российское оборонное ведомство докладывало об уничтожении 28 украинских беспилотников в небе над Брянской областью.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.