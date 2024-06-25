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Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 24 июня сообщил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», ― сказано в сообщении Telegram-канала главы региона.

Гусев отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России находятся в состоянии боевой готовности.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», ― обратился чиновник.

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Также в этот день Минобороны России сообщало, что российские средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью.

Накануне российское оборонное ведомство докладывало об уничтожении 28 украинских беспилотников в небе над Брянской областью.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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