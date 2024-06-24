Силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника ВСУ над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью. Об этом 24 июня сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о ликвидации трех БПЛА над регионом. Обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территории промышленного предприятия. Предварительно, погибших и пострадавших нет, добавил Голубев.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.