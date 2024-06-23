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Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских дронов над Брянской областью

Минобороны: средства ПВО сбили 33 беспилотника над территорией России
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 июня уничтожили 28 беспилотников в небе над Брянской областью. Об сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Ведомство добавило, что еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты над территорией Смоленской области, два — над Липецкой, один — над Тульской.

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Утром 23 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территориями Суражского и Выгоничского районов ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа. Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 23 июня губернатор региона заявил о ликвидации одного БПЛА над Трубчевским районом, затем об уничтожении еще 12 беспилотников над пятью муниципальными округами региона. После этого Богомаз написал, что еще девять БПЛА ликвидированы над регионом. Спустя некоторое время губернатор оповестил об уничтожении еще двух БПЛА на территории Суражского района.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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