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Штаб Трампа рассказал о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году

Штаб Трампа заявил избирателям, что политика пытали в тюрьме в штате Джорджия
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Фото: TASS/АР/Chris Szagola
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Экс-президента США Дональда Трампа «пытали в тюрьме» в штате Джорджия в 2023 году, когда делали снимок для картотеки в рамках уголовного дела. Об этом говорится в письме штаба политика, выдержку которого приводит The Hill.

«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме и сделали снимок для картотеки», — говорится в рассылке штаба.

В августе прошлого года Трамп прошел формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Он находился там около 20 минут, после чего был освобожден из-под стражи.

Тогда бывшего президента сфотографировали при аресте, а снимок распространил офис шерифа округа Фултон. Штаб Трампа активно использовал кадры в предвыборной кампании, продавая футболки и кружки с изображением.

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В конце мая жюри присяжных признало Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов. Сам экс-президент США по итогам заседания заявил, что оно было не более чем фальсификацией, за которой стоит действующий президент Джо Байден, желающий таким способом избавиться от главного соперника на грядущих выборах. Позже он назвал аферой решение жюри присяжных по первому делу и указал, что теперь каждый американец под угрозой уголовного преследования.

Первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против бывшего президента прошло в Нью-Йорке 15 апреля. Трампу предъявлено более 90 обвинений. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюрьмы.

27 июня текущего года должны состояться дебаты между президентом США Джо Байденом и Трампом, которые пройдут на канале CNN. 90-минутные дебаты будут вести Таппер и Бэш.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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