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В Техасе после запрета абортов младенческая смертность выросла на 13%

NBC News: в Техасе после запрета абортов выросла младенческая смертность
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Фото: TASS/Daniel Karmann
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Младенческая смертность в штате Техас, США, выросла почти на 13% после принятия запрета на аборты в 2021 году. Об этом говорится в новом исследовании медицинского журнала JAMA Pediatrics, издаваемого Американской медицинской ассоциацией, результаты исследования 24 июня приводит NBC News.

Закон против абортов, принятый в Техасе, не предусматривает исключений для врожденных аномалий, в том числе состояний, которые приведут к смерти младенца вскоре после рождения. Число детей, родившихся с такими аномалиями, увеличилось в Техасе почти на 23%.

«Увеличение числа смертей, связанных с врожденными аномалиями, устанавливает железную связь между изменением закона и ужасными последствиями для младенцев и семей», — сказала старший политический аналитик по вопросам материнского здоровья в некоммерческой беспартийной организации «Национальное партнерство для женщин и семей» Нэн Штраус.

«Это может быть предвестником того, что будет происходить в других штатах. Техас, по сути, опережает события на год», — заявила доцент Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса, которая возглавляла исследование Элиссон Геммил.

Техас принял закон, который запрещает прерывание беременности после шестой недели, в 2021 году. Это произошло примерно за год до того, как Верховный суд США отменил постановление по федеральной защите абортов, вынесенное 49 лет назад. После 24 июня 2022 года 14 штатов полностью запретили аборты.

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Ранее, в июле 2023 года, американские эксперты рассказали «Известиям», что консервативная ограничительная позиция Республиканской партии США по абортам может помешать победить их кандидату, экс-президенту Дональду Трампу на выборах американского лидера в 2024 году. Так, главред журнала CovertAction Джереми Кузмаров обратил внимание, что идея запрета абортов не пользуется популярностью среди электората, ее поддерживает только «политическая база» консерваторов.

Согласно результатам ежегодного опроса Института Гэллапа, 69% жителей США считают, что аборты должны быть разрешены в первые три месяца беременности. При этом за легализацию медицинского прерывания беременности выступают не только демократы (86%) и независимые избиратели (74%), но и почти половина республиканцев (47%).

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