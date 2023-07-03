Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦПВС сообщил об авиаударах израильских истребителей по объектам в Сирии
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Мир
Макрон потребовал от МВД и минюста принять меры для пресечения беспорядков
Мир
Посол Белоруссии сообщил о возможности производить МАЗы на заводе Volvo в РФ
Мир
В Венесуэле при крушении истребителя погиб летчик
Экономика
В ЦБ допустили, что пилотирование цифрового рубля узаконят в весеннюю сессию
Мир
В США допустили поражение республиканцев в 2024-м из-за позиции по абортам
Общество
Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля
Экономика
Maag поставила на паузу развитие сети в РФ
Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки
Политика
Медведев назвал украинский конфликт отражением противостояния Запада и остального мира
Армия
Российские танкисты в неравном бою сорвали наступление противника
Стиль
Модный показ Celine отменили в Париже на фоне протестов

В США допустили поражение республиканцев в 2024-м из-за позиции по абортам

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jeremy Hogan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за своей консервативной позиции относительно абортов республиканцы могут потерять возможность выиграть президентские выборы США в 2024 году. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» американские эксперты.

Трое в гонке: у республиканцев начался бум президентских кампаний
С чем он связан и каковы шансы новых претендентов на кресло главы США

«Учитывая, что главные кандидаты от партии (экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис. — Ред.) придерживаются резкой ограничительной позиции в отношении таких операций, вполне вероятно, что демократы и независимые избиратели отомстят республиканцам», — допустил профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Он напомнил, что в 2022-м во время выборов в конгресс на республиканцах этот фактор уже отразился. Тогда они не смогли занять обе палаты парламента, оставив сенат за демократами.

Как отметил главред журнала CovertAction Джереми Кузмаров, позиция «красных», касающаяся операций по искусственному прерыванию беременности, не пользуется популярностью среди большинства американского электората, запрет на аборты поддерживает лишь «политическая база» консерваторов.

На этом фоне, по словам профессора кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питера Кузника, шансы республиканцев занять Белый дом в 2024-м будут таять еще на этапе праймериз. Дело в том, что во время предварительных выборов любой кандидат, выступающий за аборты, потерпит «сокрушительное поражение». Однако впоследствии эта жесткая позиция нанесет ущерб тому, кто выиграет праймериз, в «пригородных и колеблющихся округах» на всеобщих выборах.

Согласно результатам ежегодного опроса института Гэллапа, 69% жителей США считают, что аборты должны быть разрешены в первые три месяца беременности. При этом за легализацию медицинского прерывания беременности выступают не только демократы (86%) и независимые избиратели (74%), но и почти половина республиканцев (47%).

В июне прошлого года Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» от 1973 года, которое закрепляло в стране право женщин на аборт на федеральном уровне. В 2022-м этот вопрос перешел в ведение штатов, после чего наиболее консервативные местные власти начали вводить ограничения на эту операцию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Абортный процесс: как политика республиканцев снижает их шансы на 2024 год

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023