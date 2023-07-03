В США допустили поражение республиканцев в 2024-м из-за позиции по абортам

Из-за своей консервативной позиции относительно абортов республиканцы могут потерять возможность выиграть президентские выборы США в 2024 году. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» американские эксперты.

«Учитывая, что главные кандидаты от партии (экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис. — Ред.) придерживаются резкой ограничительной позиции в отношении таких операций, вполне вероятно, что демократы и независимые избиратели отомстят республиканцам», — допустил профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Он напомнил, что в 2022-м во время выборов в конгресс на республиканцах этот фактор уже отразился. Тогда они не смогли занять обе палаты парламента, оставив сенат за демократами.

Как отметил главред журнала CovertAction Джереми Кузмаров, позиция «красных», касающаяся операций по искусственному прерыванию беременности, не пользуется популярностью среди большинства американского электората, запрет на аборты поддерживает лишь «политическая база» консерваторов.

На этом фоне, по словам профессора кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питера Кузника, шансы республиканцев занять Белый дом в 2024-м будут таять еще на этапе праймериз. Дело в том, что во время предварительных выборов любой кандидат, выступающий за аборты, потерпит «сокрушительное поражение». Однако впоследствии эта жесткая позиция нанесет ущерб тому, кто выиграет праймериз, в «пригородных и колеблющихся округах» на всеобщих выборах.

Согласно результатам ежегодного опроса института Гэллапа, 69% жителей США считают, что аборты должны быть разрешены в первые три месяца беременности. При этом за легализацию медицинского прерывания беременности выступают не только демократы (86%) и независимые избиратели (74%), но и почти половина республиканцев (47%).

В июне прошлого года Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» от 1973 года, которое закрепляло в стране право женщин на аборт на федеральном уровне. В 2022-м этот вопрос перешел в ведение штатов, после чего наиболее консервативные местные власти начали вводить ограничения на эту операцию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Абортный процесс: как политика республиканцев снижает их шансы на 2024 год