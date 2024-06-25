Москвич дешевле миллиона: как обманывают покупателей авто

Споры между покупателем автомобиля и дилером нередко перетекают в судебную плоскость. Покупатели, как правило, обвиняют продавцов в совершении мошеннических действий, а продавцы клиентов — в потребительском экстремизме. В Общественной палате прошел круглый стол «Защита прав потребителей при покупке автомобилей», посвященный этой проблеме. Как найти грань между отстаиванием своих интересов и злоупотреблением правом — в материале «Известий».

Загвоздка с запчастями

Сегодня чистоту сделки о продаже машины гарантирует закон о защите прав потребителей (ЗЗПП), однако всё чаще эксперты выдвигают мнение, что его может быть недостаточно. Так, ЗЗПП не предусматривает ситуацию, при которой автопроизводитель уходит с рынка, отмечает член комиссии Общественной палаты по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Александр Холодов.

Между тем все зарубежные автофирмы продолжают присылать данные в Росстандарт об отзывных кампаниях транспортных средств. Об этом в ходе круглого стола рассказал начальник отдела методологии государственной надзорной деятельности и аналитики управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Гамид Махаев.

— В настоящее время информации в адрес Росстандарта о том, что кто-либо ушел с рынка РФ, не поступало. Все ранее заявленные отзывные программы проводят в штатном режиме. В случае если людям отказывают в проведении отзыва, гражданин пишет нам обращение, мы отрабатываем его с официальным представительством, по итогам которого машину ремонтируют, — сказал Махаев, отвечая на вопрос «Известий» о том, как Росстандарт получает информацию об отзывных кампаниях автопроизводителей, которые покинули российский рынок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как отметил собеседник, существует «маленькая загвоздка» по части ожидания запчастей в условиях санкций, однако все работы в рамках ранее согласованных с Росстандартом мероприятий проводятся.

Также Махаев отметил, что если транспортные средства ввезены в страну по свидетельствам о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), то официальные представительства не несут за них ответственность.

— Граждане могут сами произвольно купить и пройти все процедуры, включая испытательную лабораторию, где проводят соответствующие мероприятия и по итогам выдают СБКТС. Если мы со своей стороны выявляем какое-либо несоответствие, например, испытательная лаборатория незаконно выдала данное свидетельство либо выдала с нарушениями, то данный документ может быть аннулирован вплоть до аннулирования бумаг, которые потом выдаются на основании СБКТС, — объяснил он.

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Еще одна потенциальная проблема, которая в скором времени может ярко проявиться, — покупка автомобиля через маркетплейсы.

Сейчас эта деятельность регулируется достаточно слабо, отметил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию и безопасности электронной торговли Георгий Волков. Он также рассказал, что участвовал в нулевых чтениях нового закона о регулировании деятельности маркетплейсов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Площадка сейчас не отвечает за продавца, который на ней размещает товар и активно декларирует эту свою неответственность. Здесь очень много работы, — добавил Волков.

Провокационный термин

Действия покупателей автомобилей, направленные на защиту своих прав, зачастую называют «потребительским терроризмом» , отметила член центрального совета Объединения потребителей России Наталия Старостина.

— Мы в 2023 году выступили с публичным заявлением, что такого явления не существует. Этот термин неправомерный и провокационный и используется недобросовестными участниками рынка. Потребители противопоставляются бизнесу и бизнес хочет казаться слабой жертвой, — комментирует собеседница.

В качестве примера она привела эпизод, когда крупные мировые концерны Kia, Hyundai, Volvo, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover и GM написали заявление о мошенничестве с участием судов Краснодарского края под прикрытием исков о защите прав потребителей.

Дела были однотипные: потребители обращались к юристам регионального отделения, когда сталкивались с отказами автоконцернов в гарантийном обслуживании недавно приобретенных автомобилей или с наличием недостатков. Юристы направляли в автосалоны досудебные предложения предоставить автомобиль на осмотр, но в присутствии потребителя, юриста и эксперта. На это им отвечали отказом либо требовали предоставить автомобиль на осмотр в сервисный центр Московской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Судами назначалась экспертиза, которая подтверждала наличие существенных недостатков, и выносились решения о расторжении договора купли-продажи, возврате денег плюс неустойка и компенсация морального вреда. Кроме того, в соответствии с законом о защите прав потребителей взыскивался штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца.

— Когда было вынесено несколько десятков положительных решений, автоконцерны обиделись и обратились с жалобами о потребительском терроризме в правоохранительные органы. В частности, производителей не устраивало, что с них взыскивалась неустойка в полном объеме, то есть один процент от стоимости автомобиля за каждый день просрочки. Они посчитали, что такой размер носит карательный характер. Это откровенная ложь. Суды значительно, в 10 раз, снижали размер неустойки, — отметила Старостина.

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Она также обратила внимание, что все решения, на которые ссылались автопроизводители, были обжалованы и устояли в следующей инстанции и только два дошли до Верховного суда. По жалобам автопроизводителей в судах были проведены служебные проверки, но никаких нарушений они не выявили.

— Это яркий пример использования термина «потребительский терроризм», когда всех клиентов так окрестили только потому, что они грамотно защищали свои права в суде, — отметила Старостина.

«Неустойка будет гигантская»

— Суд с экспертизой это года полтора. Это первая инстанция, потом еще год на Мосгорсуд. Неустойка будет гигантская, если ее полностью взыскать, потребитель обогатится. Но так ли это плохо? — задается вопросом глава общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов. — Закон предостерегает продавцов, чтобы они договаривались во внесудебном порядке, в противном случае будут штрафы и неустойки. Снижение неустойки как раз развязывает руки недобросовестным продавцам.

По мнению выступавших на круглом столе экспертов, российский ЗЗПП — один из лучших в мире, но зачастую подводит исполнение, причем со стороны судебных органов. Например, суд может снизить неустойки или посчитать недостаток, ставший основанием для возврата автомобиля в течение 15 дней, несущественным, отмечает автоюрист Станислав Сазонов. Правильное и мотивированное решение выносит уже Верховный суд, однако не все дела доходят до этой инстанции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пиарщик и блогер Антон Вуйма заявил, что необходим глоссарный кодекс, в который войдут термины из различных специализированных законов.

— Получится словарь юридических терминов, закрепленных в виде федерального закона. Можно ввести запрет на использование синонимов юридических терминов и на использование подмены понятий, — отметил он.

Александр Холодов согласился, что некоторые термины стоит закрепить законодательно и запретить их вольное толкование.

Как отличить настоящий автосалон от мошенников

Еще одна серьезная проблема — автосалоны-мошенники, которые изначально нацелены на обман потребителя. Они не связаны с официальными представительствами и завлекают клиентов через интернет объявлениями о стоимости машины гораздо ниже средней по России.

— Это салоны, как правило, мультибрендовые, предлагают машины по очень низкой стоимости. Например, «Москвич» за 900 тыс. рублей. Они делают всё, чтобы человек к ним приехал, даже оплачивают дорогу. Вопрос заключения договора — вопрос целого дня. Перед клиентом разыгрывается целая драма. В результате вместо того, чтобы уехать на «Москвиче» за 900 тыс., он уезжает на «Ладе Гранте» в кредит за 2 млн рублей, — рассказал Максим Едрышов.

Все мошенники в серых автосалонах пользуются тем, что обычный человек не в состоянии разобраться в договоре мелким шрифтом на несколько страниц, рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Человек получает машину по более дорогой стоимости либо с оформлением кредита на очень большие денежные средства и на момент покупки автомобиля не может оценить, что его обманули. Осознание этого приходит уже через два-три дня, отмечает представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по г. Москве Анатолий Петров.

— Обращение в автосалон, чтобы вернуть автомобиль, никакого результата не приносит, поэтому люди начинают обращаться в правоохранительные органы. Мы это направление держим на контроле, отслеживаем такие автосалоны. Стараемся не допускать массовых обманов граждан, но требуется долгая кропотливая работа, — указал Анатолий Петров.

Александр Холодов отметил, что грань между попытками автосалонов заработать и мошенническими действиями очень тонкая. Он добавил, что по итогам круглого стала будут подготовлены рекомендации, которые направят в органы власти.