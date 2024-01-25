Подставки сделаны: мошенники придумали схему с фейковыми аукционами иномарок

В России начала распространяться новая мошенническая схема с поддельными аукционами по продаже подержанных иномарок. Пользуясь тем, что в стране после ухода зарубежных брендов сильно подорожали автомобили, людей завлекают на якобы торги, где можно приобрести машину «по дешевке». Но вместо заветного железного друга жертвы теряют огромные суммы, которыми пытаются перебить ставки «других участников». В пылу азарта люди переводят на криптокошельки мошенников сотни тысяч рублей. Схема выстроена настолько изощренно, что найти концы фактически невозможно.

Пользуясь случаем

Авторынок, пожалуй, стал одним из самых пострадавших из-за санкций. Уход зарубежных брендов и существенное ослабление рубля привели к резкому удорожанию машин. Частично проблема решается за счет параллельного импорта. Именно эту повестку начали использовать мошенники для похищения денег у граждан, рассказала «Известиям» куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. Она пояснила, как действует новая схема «развода».

У россиян, которые в интернете просматривают объявления о продаже автомобилей, в поисковиках и соцсетях всплывает таргетированная реклама автоаукционов. На них якобы можно приобрести популярные иномарки с пробегом в несколько раз дешевле, чем в среднем по рынку. Например, подержанная Toyota RAV4 стоит 2–2,5 млн. рублей, а на «аукционе» ее предлагают за 500–800 тыс. Или Hyundai Tucson, за который в среднем легальные продавцы просят 2,5–3 млн, якобы можно «взять» за те же 500–800 тыс. KIA Ceed в максимальной комплектации обходится в 1,5–2 млн, а на фальшивых торгах предлагается за 300–500 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Стоит отметить, что в качестве приманки используются наиболее известные в России модели с учетом доступности оригинальных запчастей или аналогов, которые пока еще доступны к ввозу параллельным импортом, — отметила Алла Храпунова.

Невиданную щедрость аферисты объясняют тем, что машины пригоняют из-за рубежа частные лица. А многие возрастные россияне помнят о такой популярной много лет назад практике. Плюс сейчас она переживает второе рождение в связи с параллельным импортом, объяснила куратор «Мошеловки».

Если жертва заглатывает наживку, то общение с ней переводят на звонки и сообщения в мессенджерах, а иногда даже в зум или скайп. Обработка может длиться несколько дней. Человеку предлагают выбрать машину, а потом начинается обучение «игре на аукционе», в том числе как перебивать предложения конкурентов и повышать ставки за лот, переводя за это дополнительные суммы на криптокошельки «организаторов».

Игра на повышение

Далее человеку выдается ссылка на аукцион. Собственно, это сайт-однодневка, который создается непосредственно под каждую жертву. В ходе «торгов» человек становится заложником азарта и стремления выиграть заветную машину по более низкой цене. Подставные участники аукциона подстегивают к росту ставок за лот своими предложениями цены, которая всё равно еще значительно ниже рынка. Жертва верит в имитацию на экране, ведь ее сопровождает консультант. И по каждому повышению ставки претендент делает перевод криптовалюты.

По словам куратора «Мошеловки», на сайтах аукционов висит дисклеймер, что если ставка не сыграет и авто до окончания торгов выкупить не удастся, то деньги вернутся.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но, естественно, этого не происходит. Итог всегда один. Из-за того, что по ссылкам создана имитация повышения ставок со стороны «конкурентов» и заложено конкретное время на проведение аукциона, жертва всегда проигрывает и остается ни с чем, — сообщила Алла Храпунова.

До сделки, естественно, дело не доходит. Все контактные лица вместе с площадкой исчезают, удовлетворившись взносами жертвы на повышение цены лота.

Эта схема сложна и опасна тем, что переводы крипты никем не контролируются и не гарантируются, сайты аукционов злоумышленники блокируют после успешных операций, а принадлежность их кому-либо отсутствует, пояснила куратор «Мошеловки». Звонки от консультантов фальшивых аукционов жертвам поступают через мессенджеры, а значит, найти концы практически нереально.

По мнению руководителя лаборатории блокчейна и финтеха школы управления «Сколково» Егора Кривошеи, эффективность мошенников основана на филигранном управлении когнитивными ловушками — эффектами «последней цены», ограниченности предложения и толпы, а также азартом.

Торг уместен не везде

Новая мошенническая схема с автоаукционами и правда очень опасна, поскольку аферисты используют сразу несколько ярких тем повестки. Помимо уже упомянутых, это, например, переводы за поставки из-за рубежа в крипте, что сейчас распространено в связи с нарушением привычной системы взаиморасчетов. Многие граждане уже используют такой способ для оплаты товаров, туристических услуг и прочего.

Однако, как подчеркнул президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов, признаки мошенничества в этой схеме тоже откровенно просматриваются. Например, обещание огромной экономии при минимуме усилий. Но важно отметить, что даже поставленные частными лицами из-за рубежа автомобили через аукционы не продаются.

— Традиционный рынок предполагает реализацию через посредников с последующим заключением договора купли-продажи, где прописываются все права и обязанности сторон, что защищает покупателя. Поэтому само предложение аферистов уже должно насторожить, — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Действительно, пояснила Алла Храпунова, как правило, поставленные гражданами по параллельному импорту машины продаются или через автосалоны, или через доски объявлений. Но последний способ для мошенников заказан, поскольку в этом случае предусмотрена проверка автомобиля, а также оплата после поставки, уточнила эксперт.

Аукционы с автомобилями для личного пользования существуют, но проводятся они только на специальных площадках, сообщил судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев. Таких в России, по его словам, насчитывается порядка 60 и все они перечислены на портале torgi.gov.ru.

— В основном это бесхозные, арестованные авто, конфискат или транспорт банкротов, а также машины в залоге. Даже отталкиваясь от этой информации уже понятно, что перегоняемые из-за рубежа машины под эту категорию не подпадают и априори не могут стоить дешевле рынка в разы, — рассказал Александр Терентьев.

Поэтому, считает он, если площадки нет в списке официальных, то это уже сигнал о том, что в таких торгах лучше не участвовать.

Также он обратил внимание, что явным признаком мошеннической схемы выглядит то, что общение с жертвой идет с незнакомых номеров, через мессенджеры, а оплата предлагается без оформления обязывающих документов и через криптокошелек.

Чтобы обезопасить себя, советует Алла Храпунова, гражданам важно помнить, что покупать автомобиль нужно только у проверенных посредников с именем или на площадках, гарантирующих защиту интересов потребителя. Да и оплата в криптовалюте за машины неразумна, стоит проводить ее только в валюте контролируемых расчетов, подытожила эксперт.