Песков заявил о проработке возможности встречи Путина и Эрдогана в Астане

Прорабатывается возможность встречи президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Такая возможность (встречи Путина и Эрдогана. — Ред.) сейчас прорабатывается», — сказал Песков «РИА Новости».

В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу Habertürk, что Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Астане в ближайшие дни. Возможно, при этой встрече лидеры обсудят вероятный визит президента России в Турцию. Эрдоган уже направлял ему приглашение.

До этого, 19 июня, Habertürk сообщал, что турецкий лидер планирует встретиться с президентом РФ на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3–4 июля.

Эрдоган 26 февраля рассказал, что пообщался с Путиным по телефону, а тот подтвердил, что не будет сильно затягивать со своим визитом в Турцию.

Последние переговоры Путина и Эрдогана состоялись 4 сентября 2023 года. Беседа лидеров в Сочи продлилась три часа. Песков заявил, что переговоры прошли очень конструктивно. По их итогам никаких документов подписано не было. Президент РФ выразил надежду, что в ближайшее время страны завершат переговоры по созданию газового хаба в Турции, что это поспособствует стабилизации ситуации в энергетике. Кроме того, он отметил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, созданная в июне 2001 года лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Затем, в 2017 году, членами ШОС стали Индия и Пакистан, а позднее, в прошлом году, присоединился Иран.