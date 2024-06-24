Реклама
Прямой эфир
Общество
Открытое горение в многоэтажном офисном здании во Фрязино ликвидировано
Экономика
В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
Мир
CNN отключил пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа во время интервью
Политика
Песков заявил о проработке возможности встречи Путина и Эрдогана в Астане
Мир
Захарова сообщила о разработке РФ ответных мер на запрет ЕС доступа к ряду СМИ
Экономика
Миссия РФ в ЕС назвала 14-й пакет санкций ударом по евробизнесу
Мир
Штаб Трампа рассказал о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году
Общество
Потушившего свечи в московском храме мигранта отправят на лечение
Спорт
Международная боксерская федерация сняла санкции с российского бокса
Общество
На «Кухню на районе» составили протокол за нарушение санитарных норм
Мир
Госдеп после ударов ВСУ по Крыму заявил о сожалении из-за жертв среди гражданских
Общество
Пострадавших во время атаки ВСУ севастопольцев доставили в НИИ Склифосовского
Мир
В Техасе после запрета абортов младенческая смертность выросла на 13%
Общество
Севастопольцам с пострадавшими от атаки детьми выплатят по 100 тыс. рублей
Мир
Госдеп объяснил невозможность признать РФ спонсором терроризма
Происшествия
В городе Батайске Ростовской области неизвестный утроил стрельбу на улице
Мир
Финляндия открыла судоходство по Сайменскому каналу до 31 декабря

Песков заявил о проработке возможности встречи Путина и Эрдогана в Астане

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прорабатывается возможность встречи президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Такая возможность (встречи Путина и Эрдогана. — Ред.) сейчас прорабатывается», — сказал Песков «РИА Новости».

В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу Habertürk, что Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Астане в ближайшие дни. Возможно, при этой встрече лидеры обсудят вероятный визит президента России в Турцию. Эрдоган уже направлял ему приглашение.

Скоростная ШОС: что выиграет организация от присоединения к ней Ирана
И какие перспективы и угрозы обсудили лидеры «восьмерки» на саммите

До этого, 19 июня, Habertürk сообщал, что турецкий лидер планирует встретиться с президентом РФ на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3–4 июля.

Эрдоган 26 февраля рассказал, что пообщался с Путиным по телефону, а тот подтвердил, что не будет сильно затягивать со своим визитом в Турцию.

Последние переговоры Путина и Эрдогана состоялись 4 сентября 2023 года. Беседа лидеров в Сочи продлилась три часа. Песков заявил, что переговоры прошли очень конструктивно. По их итогам никаких документов подписано не было. Президент РФ выразил надежду, что в ближайшее время страны завершат переговоры по созданию газового хаба в Турции, что это поспособствует стабилизации ситуации в энергетике. Кроме того, он отметил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, созданная в июне 2001 года лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Затем, в 2017 году, членами ШОС стали Индия и Пакистан, а позднее, в прошлом году, присоединился Иран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024