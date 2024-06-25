Часть по чести: рынок рассрочки могут начать регулировать до конца года

Регулирование рынка рассрочки появится до конца года, рассчитывают в Центробанке. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, это соответствует поручению президента. Там добавили: необходимо выстроить защиту пользователя рассрочки на том уровне, на котором гарантированы права заемщика потребкредита. Таким образом, уверены правозащитники и юристы, неизбежна синхронизация условий этих двух услуг, в том числе появление договора для рассрочки. Кроме того, операторам придется сообщать о покупке «частями» в бюро кредитных историй, чтобы учитывать этот вид в долговой нагрузке. Против выступают банки, многие из которых сами начали развивать услугу по покупке в рассрочку. Они уверены, что регулирование в таком виде может положить конец рынку «оплаты частями».

Когда будет готов документ о регулировании рассрочки

Банк России участвует в работе над законопроектом, регламентирующим сервис рассрочки. Согласно поручению президента, соответствующее регулирование должно быть принято до конца этого года, отмечается в ответе пресс-службы ЦБ на запрос «Известий».

Вопрос о регулировании рынка рассрочки возник два года назад, когда Центробанк предложил свой подход к защите пользователей этой услуги. Как отмечал ЦБ, в отличие от заемщиков банков и МФО в этом случае у потребителя нет информации обо всех условиях договора, стоимости услуг и размере возможной переплаты. Также пользователь может не знать о высоких штрафах за просрочку и не сумеет воспользоваться реструктуризацией.

— Обращаем внимание, что отсутствие действующего механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) с использованием рассрочки повышает риски как для пользователей, так и для финансовой системы в целом. Важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит, — указывается в ответе пресс-службы ЦБ на запрос «Известий».

Кроме того, необходимо ограничить неконтролируемый рост долговой нагрузки заемщиков, добавили там.

Дискуссии продолжаются, рассказал «Известиям» на ПМЭФ-2024 глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

— Полагаю, что осенью мы к этой теме вернемся, — сказал он. — Допускаю, что, может быть, законопроект будет внесен в осеннюю сессию. А дальше будем работать над тем, чтобы его принять.

Почему игроки рынка не рады регулированию

Однако инициатива регулятора вызвала сопротивление как банков, часть из которых сами начали развивать услугу по предоставлению рассрочки, так и операторов, которые рассматривали этот сервис как альтернативу кредитным продуктам. Именно простота этой услуги позволяет продавать товары с оплатой частями без процентов, отмечали они и указывали «Известиям» на риски излишнего регулирования нового сегмента.

Интерес банков пояснили эксперты. Начиная с 2021 года, сказал адвокат КА «Юков и партнеры» Никита Суклин, с развитием онлайн-торговли посредством маркетплейсов появился ряд сервисов BNPL (Buy Now Pay Later — «покупай сейчас, плати потом»). Первым такой сервис запустил Т-банк (на тот момент Тинькофф — «Долями»). Сейчас он есть у «Яндекса» («Сплит»), Сбербанка («Плати частями»), Альфа-банка («Подели»), Совкомбанка («Халва частями»).

— Таким образом, наряду с классической схемой оплаты товара в рассрочку возникла еще одна с участием операторов таких сервисов, зачастую аффилированных с профессиональными кредиторами. Соответственно, меняется и структура договорных связей: оплата за приобретаемые товары/услуги производится третьими лицами, и эти третьи лица приобретают права требования к покупателю, — подчеркнул юрист.

Как отразится возможное регулирование на рынке рассрочки

Как пояснил Никита Суклин, классический механизм оплаты товара в рассрочку предполагает участие в договорных правоотношениях только двух сторон — продавца и покупателя. Соответственно, структура связей в таком случае будет следующая — между сторонами заключается договор купли-продажи, в котором согласовывается цена товара, порядок, сроки и размеры платежей, объяснил юрист. Но важно учитывать, что в схеме появились профессиональные кредиторы.

— Предполагается, что при осуществлении покупки в рассрочку покупатель будет заключать не только договор купли-продажи, но и отдельный договор потребительского кредита (займа) с оператором сервиса рассрочки, на который будут распространяться требования, предусмотренные законодательством о потребительском кредитовании для защиты слабой стороны в договоре.

По мнению руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в настоящее время нужно вводить регулирование этой сферы, находящейся, по сути, в серой зоне, чтобы обеспечить защиту прав потребителей.

— Мы считаем единственно верным решением сближение законодательства о потребительском кредитовании, которое прошло проверку временем, и законодательства, регулирующего услуги рассрочки. В частности, нужно предусмотреть требования к информированию потребителей и содержанию договора, порядок внесения изменений в договоры, порядок и особенности передачи прав требований третьим лицам и уведомления потребителя об этом, право потребителя досрочно погашать долг, ограничение размера штрафов за просрочку, возможность потребителя отказаться от заключения договора и т.д., — считает правозащитник.

Почему правила рассрочки лучше не менять

Однако не все согласны с такой позицией. Так, источник «Известий» на финрынке, знакомый с ходом обсуждений, заявил, что для начала нужно разделить все сервисы. Так, сказал он, есть продукты, которые являются рассрочкой, в том числе с участием банков, но есть и услуги кредитных организаций, подпадающие под классическое кредитование, когда возникают проценты и прочее. Пытаться регулировать всё будет означать конец для сервиса рассрочки, уверен собеседник «Известий».

А таком же духе высказался и вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков:

— Давайте разберемся, о чем идет речь, — о товарах в магазинах, рассрочке при покупке квартиры, реализуемых застройщиком. В этом случае банки, не участвующие в этой сделке, выступают лишь как платежный канал, передающий деньги от покупателя продавцу. Если мы говорим, что банки выступают участниками сделки, оптимизируя работу продавцов и делая понятным и удобным сервис для покупателей, то на сегодня защита граждан гарантирована ст. 489 ГК.

Как подчеркнул вице-президент АБР, рассрочка — это, как правило, краткосрочный беспроцентный продукт на небольшие суммы с достаточно простыми условиями. Он не требует предоставления, подписания и ознакомления с большим количеством документов. Поэтому рассрочка удобна обеим сторонам сделки.

Сервисы рассрочки в формате BNPL удобны для клиентов, поскольку действующие настройки позволяют совершить необходимую покупку в несколько кликов, и бесплатны, считает Евгения Лазарева.

— Развитие этого инструмента в случае обеспечения эффективной защиты прав потребителей может позитивно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и развитии экономики в целом, — не сомневается правозащитник. — В случае соблюдения баланса интересов потребителя и сервисов идея регулятора оценивается нами положительно.

Как полагает Никита Суклин, главное последствие для пользователей рассрочки в случае включения в закон предлагаемых ЦБ изменений — это внесение сведений о предоставленных рассрочках в бюро кредитных историй (БКИ). Конечно, с одной стороны, это будет способствовать учету покупки «долями» в долговой нагрузке, с другой, сильно осложнит сервис.

— Необходимо предусмотреть пропорциональный подход к направлению сведений в бюро кредитных историй, ведь часто величина рассрочки в формате BNPL — это лишь несколько тысяч рублей. Размеры платежей в погашение, соответственно, еще меньше.

Поэтому важно предусмотреть некую точку отсечения, с которой будет вводиться регулирование на рассрочку, считает эксперт. Во-первых, надо, чтобы сумма была достаточна для покупки, например, крупной бытовой техники и электроники. Во-вторых, важно, чтобы сама процедура направления информации о платеже в БКИ по стоимости затрат не превышала размер регулярного платежа.