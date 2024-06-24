В ООН указали на недопустимость применения кассетных снарядов в жилых районах

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о жертвах среди мирных граждан после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом 24 июня заявила официальный представитель организации Элизабет Троссел.

«Мы ознакомились с сообщениями о большом числе жертв, в том числе среди детей, <...> и о том, что местные власти выступили с заявлениями о том, что эти жертвы стали результатом применения кассетных боеприпасов», — заявила она «РИА Новости».

В агентстве отметили, что пытаются проверить как можно больше информации, однако у УВКПЧ «нет доступа на Крымский полуостров, несмотря на многочисленные запросы».

Комментируя применение кассетных боеприпасов, Троссел подчеркнула, что их использование в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права.

«Поэтому мы призываем все государства в политическом плане прекратить использование кассетных боеприпасов, учитывая степень риска для гражданского населения», — добавила она.

ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. Погибли четыре человека, 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы. Также в ведомстве отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты побуждают Киев к убийству мирных российских граждан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаку, заявил, что для Вашингтона это не может не иметь последствий.