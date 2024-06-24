Спортсмены из РФ прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду в Париже
Российские спортсмены и сопровождающие лица прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду в Париже. Об этом рассказал в понедельник, 24 июня, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Он уточнил, что регистрация состоялась в режиме видеоконференции, по ее итогам организационный комитет Паралимпийских игр подготовит и отправит в ПКР аккредитационные карточки для членов делегации. Кроме того, во время регистрации обсудили предварительный количественный состав, аккредитации и визовую поддержку, добавил Рожков.
«Оргкомитет сообщил, что спортсменам и персоналу нельзя участвовать в марше спортсменов на открытии, но можно присутствовать в качестве зрителей», — сказал глава ПКР в беседе с ТАСС.
Паралимпийские игры состоятся в Париже с 28 августа по 8 сентября.
В конце апреля Рожков сообщил о планах РФ отправить на Паралимпиаду 108 российских спортсменов.
В ПКР 6 марта заявили, что условия допуска российских спортсменов на летние Игры являются дискриминационными. В организации рассказали, что паралимпийцам не разрешили участвовать в церемониях открытия и закрытия, на церемониях награждения будет подниматься флаг Международного паралимпийского комитета (МПК) и звучать гимн МПК в случае победы. Эти меры — лишение права на национальную идентичность, считают в комитете.
В феврале стало известно, что комитет по плаванию МПК предоставил российским пловцам 42 квоты на участие в Паралимпийских играх в Париже. Количество квот было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включенных в рейтинг-лист МПК.