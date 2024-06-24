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Выпускники в Мариуполе выразили восторг прошедшим праздником «Алые паруса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный праздник выпускников «Алые паруса» достиг берегов Мариуполя — белоснежная яхта «Ассоль» проплыла по Азовскому морю, что стало одним из самых эмоциональных мероприятий для вчерашних школьников.

Яхта появилась на пирсе из-за колонн, а ее паруса развевались на ветру, отражаясь в водной глади, олицетворяя собой символ надежды на будущее.

«Вообще в первый раз вижу. Очень красиво. Завораживающие эмоции. Какая красота», — не скрывала восторга одна из выпускниц, описывая свои эмоции корреспонденту «Известий» Мери Бадунц.

«Это замечательно, всегда хотелось увидеть «Алые паруса». Очень рада, что получилось», — отметила выпускница МБОУ «СШ № 59» из Макеевки Валерия Новикова.

После этого на флайбордах одновременно взмыли ввысь несколько фигур, которые в ночном небе показались какими-то сказочными существами.

«Всë супер, классно. Мы никогда такого не видели. Это сенсация какая-то», — поделились впечатлениями выпускники.

Гавань надежды: «Алые паруса» в Мариуполе
Более 250 школьников стали участниками грандиозного праздника

Праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Мариуполе ранее в воскресенье, 23 июня. В мероприятии приняли участие более 250 человек. Праздник начался с грандиозного концерта, на котором в сопровождении диджея выступили местные коллективы. Также для выпускников организовали световое шоу. Для него в город было доставлено более 50 т оборудования, а его монтаж занял несколько дней.

Праздник был организован при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала, правительства Санкт-Петербурга и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса. В Мариуполе праздник впервые прошел в 2022 году. Тогда же город стал городом-побратимом Санкт-Петербурга.

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