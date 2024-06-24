Охранник рассказала о спасении людей в севастопольской Учкуевке после атаки ВСУ

Охранник Тамара Мишекова 23 июня рассказала «Известиям», как обычные прохожие пытались оказать помощь пострадавшим в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в севастопольской Учкуевке.

Когда вышла со своего поста охраны, женщина услышала крики людей с мольбами о помощи. Осмотревшись, она заметила очень много раненых и сразу же начала спасать пострадавших.

«Вызываем скорую. Подбежали другие ребята, моя сотрудница Люба тоже. Оказывали людям первую маленькую помощь. Приехали из МЧС, тоже ребята помогали, военные. Там много было людей», — рассказала Мишекова.

Женщина отметила, что скорая помощь ехала очень долго, поэтому неравнодушные люди старались помочь пострадавшим всем, чем могли.

«Тут был, конечно, большой переполох. Мы, наши сотрудники и спасатели. Ребят, у одного из которых была рука ранена, тоже пошли спасать», — сказала она.

Мишекова добавила, что обычные прохожие смогли спасти 15 человек. Многие предлагали посильную помощь, никто не убегал.

ВСУ днем в воскресенье, 23 июня, нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS производства США. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке. Согласно последним данным, пострадал 151 человек, 82 из них госпитализированы, погибли четверо, в их числе двое детей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что пострадавшие из числа несовершеннолетних будут направлены в больницы Москвы, борт из столицы уже в пути. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь. Кроме того, по поручению президента бригада медицинских специалистов из Москвы прибыла в Севастополь.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся там возложили на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также на киевский режим.

В свою очередь, американский журналист Джексон Хинкл назвал наведение ракет США для удара по Севастополю актом войны. А бывший офицер американской армии, политолог Скотт Беннетт подчеркнул, что ответственен за данное преступление Вашингтон, а американские власти являются «добровольными участниками этих продолжающихся военных преступлений», продолжая поставлять Украине ракеты для подобных атак.

В Пентагоне отказались комментировать удар ВСУ по Севастополю американскими ракетами ATACMS, отметив, что им «нечего сказать».

Также немецкий журналист и политический деятель Кристоф Херстль высказался об атаке на Севастополь. Он считает, что Украина четко пересекает красную линию, убивая детей на пляже Крыма.

Боевики ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.