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Суд признал невиновным американца после 20 лет ожидания смертной казни

Суд в Техасе признал невиновным американца, который 20 лет ждал смертной казни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Суд в штате Техас снял обвинения с американца, который около 20 лет провел в ожидании смертной казни и попытках доказать непричастность к убийству, совершенному еще в 1977 году. Об этом 23 июня сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, Керри Макс Кук был дважды — в 1979 и 1994 годах — приговорен к смертной казни за изнасилование и жестокое убийство своей соседки Линды Джо Эдвардс. Он пытался обжаловать приговор, однако суд встал не на его сторону. Так, в 1999 году он заключил сделку со следствием и признал вину в преступлениях.

На этой неделе уголовный апелляционный суд Техаса признал Кука невиновным на основании неверной интерпретации улик и лжесвидетельств, на которых строила свою аргументацию прокуратура.

На лжи были пойманы второй подозреваемый и главный свидетель — сокамерник Кука, который, надеясь на смягчение собственного наказания, утверждал, что Кук в личной беседе якобы сознался в преступлении.

Также, спустя время, повторная судмедэкспертиза оспорила принадлежность Куку ДНК-материалов на вещах убитой, а также заключение экспертов о его наличии отпечатков пальцев в доме девушки.

По подсчетам телеканала CNN, Кук, которому сейчас 68 лет, стал одним из 199 человек, которых с 1973 года оправдали в США после вынесения смертного приговора.

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Ранее, 21 декабря прошлого года, суд штата Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который отбыл в тюрьме 48 лет за убийство. Отмечается, что в 1975 году американца приговорили к смертной казни, а в 1977 году меру наказания заменили пожизненным заключением.

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