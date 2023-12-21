Суд в США оправдал мужчину после 48 лет тюремного заключения
Суд штата Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который отбыл в тюрьме 48 лет за убийство. Об этом 20 декабря сообщило агентство Associated Press.
Как указала судья Эми Палумбо, было установлено, что преступление, в котором обвинялся Симмонс, совершено не им.
Отмечается, что в 1975 году американца приговорили к смертной казни, а в 1977 году меру наказания заменили пожизненным заключением. Симмонс провел в тюрьме 48 лет, 1 месяц и 18 дней. Как подчеркнуло агентство, это самый длительный в истории США срок для жертвы судебной ошибки. Симмонс вправе потребовать от штата компенсацию в размере $175 тыс.
Ранее, 10 октября, Перри Лотт был реабилитирован в штате Оклахома после 35 лет неправомерного осуждения и 30 лет тюремного заключения за изнасилование и кражу со взломом в 1987 году.