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Расчет САУ «Гвоздика» уничтожил живую силу ВСУ на донецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 24 июня сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что артиллеристы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск на донецком направлении специальной военной операции (СВО) нанесли удары по огневым позициям, военным объектам и бронетехнике ВСУ с использованием целеуказаний, полученных от разведывательных подразделений.

В военном ведомстве сообщили, что расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были вскрыты действия украинских боевиков по ротации пехоты и минометных расчетов на скрытых огневых позициях в районе населенного пункта Красногоровка. Координаты расположения подразделений ВСУ были оперативно переданы расчету самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика».

Точным огнем осколочно-фугасных боеприпасов расчет 122-миллиметровой самоходной гаубицы «Гвоздика» с закрытой огневой позиции подавил и уничтожил живую силу противника, что позволило российским штурмовым подразделениям улучшить положение на линии боевого соприкосновения.

«Работа — поражение огневых точек противника, также укрытой пехоты. Сложностей уже нет, давно работаем, достаточно опыта у расчета, расчет слаженный. Подвигаем противника, противник уходит со своих занятых позиций. Мы занимаем свои территории, поддерживаем продвижение нашей пехоты», — рассказал военнослужащий расчета «Гвоздики» Виктор.

Расчеты САУ работают на самых ответственных участках фронта и днем и ночью, в любую погоду. Главная задача артиллеристов — разбирать опорные пункты ВСУ, оказывать огневую поддержку действиям штурмовых подразделений.

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Ранее, 23 июня, российская группировка войск «Днепр» на каховском направлении сорвала перегруппировку украинских боевиков на островах Днепра.

До этого, 22 июня, Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине. Кроме того, российские военные ударили по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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