Российские артиллеристы сорвали перегруппировку ВСУ на островах Днепра

Российская группировка войск «Днепр» на каховском направлении сорвала перегруппировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на островах Днепра. Об этом 23 июня заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«Подразделения группировки войск «Днепр» выполняли боевые задачи на каховском направлении, обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, огнем артиллерии сорвали перегруппировку войск противника, продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 22 июня, Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине. Кроме того, российские военные ударили по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами.

Также в этот день военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» в зоне в своей ответственности вскрыли и уничтожили в лесополосе опорный пункт украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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