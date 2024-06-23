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Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Севастополе

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Севастополе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Столичные врачи направляются в Севастополь, чтобы оказать помощь пострадавшим при ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом 23 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами. Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы добавил, что московские больницы готовы принять раненых из Севастополя, и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, в своем Telegram-канале назвал удар по Севастополю «терактом против мирных людей» и принес соболезнования родным и близким погибших. Он заявил, что подмосковные больницы готовы принять раненых и регион окажет пострадавшим всю необходимую помощь.

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ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что погибли пять человек — двое взрослых и трое детей. В Минздраве России добавили, что пострадали 119 человек. Развожаев объявил 24 июня днем траура в городе. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Президент России Владимир Путин позвонил Развожаеву и выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей. Глава государства дал всем федеральным ведомствам поручения по помощи пострадавшим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина совершила ее в день Святой Троицы.

В Минобороны РФ заявили, что за этот удар по Севастополю, совершенный пятью американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, в первую очередь несут ответственность США, которые передали такое оружие Украине, но вина в атаке лежит и на киевском режиме, потому что снаряды были запущены с его территории.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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