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В Крыму указали на стремление Запада разрушить полицентричный мир

Профессор Мурадов: Запад боится формирования нового мирового большинства
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Фото: REUTERS/URS FLUEELER
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Коллективный Запад во главе с США боится формирования нового многополярного и равноправного мира, поэтому пытается всеми путями дискредитировать государства, придерживающиеся этой стратегии. Об этом 23 июня заявил постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов.

«Коллективный Запад во главе с США боится формирования нового мирового большинства, выступающего за новое справедливое, равноправное и полицентричное мироустройство, поэтому пытается всяческими пропагандистскими разработками подорвать и дискредитировать страны, придерживающиеся этой стратегии», — поделился он в беседе с «РИА Новости».

В качестве примера западных контрмер Мурадов назвал разнообразные «мирные инициативы», в частности, минувшую конференцию по Украине в Швейцарии. Он добавил, что сегодня США поставили перед собой задачу не допустить сплочения сил, заинтересованных в формировании мирового большинства.

«Эти планы легко прослеживаются в документах, которые предлагается принять на инспирированных коллективным Западом форумах. В частности, к примеру, за требованием передать Киеву Запорожскую АЭС скрывается угроза бомбить этот объект для устрашения европейцев возможным ядерным загрязнением», — указал постпред.

Он также спрогнозировал, что, исходя из принятого в Швейцарии коммюнике, следует ожидать усиления диверсий против торговых судов в Черном море и обвинений российской стороны в подрыве мировой безопасности.

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Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Москву для участия в ней не пригласили. В число отказавшихся подписывать итоговое коммюнике саммита вошли члены государств БРИКС. Также из документа исключили подписи представителей Ирака, Иордании и Руанды.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. По его словам, это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО.

При этом на Западе предупредили Киев, что отказ от условий по урегулированию украинского конфликта, озвученных российской стороной, приведет только к разрушению Украины. Так, эксперт Алекс Крэйнер заявил, что западное руководство может намеренно вызвать эскалацию с целью вовлечения других государств в противостояние.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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