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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще двух БПЛА ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом 23 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Суражского и Выгоничского районов силами ПВО Министерства обороны», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

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В ночь с 22 на 23 июня Богомаз сообщил о ликвидации одного БПЛА над Трубчевским районом силами ПВО.

Затем он заявил об уничтожении еще 12 беспилотников над пятью муниципальными округами Брянской области: Дубровским, Брянским, Клинцовским, Новозыбковским и Стародубским.

После этого Богомаз написал, что еще девять БПЛА ликвидированы над регионом: четыре над Дубровским районом, два — над Брянским, по одному беспилотнику над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов.

Спустя некоторое время губернатор оповестил об уничтожении еще двух БПЛА на территории Суражского района.

Губернатор подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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