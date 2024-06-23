Число уничтоженных в Брянской области БПЛА достигло 23

Количество украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтоженных силами противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области, достигло 23. Об этом 23 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов. Предпринята попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

В ночь с 22 на 23 июня Богомаз сообщил о ликвидации одного БПЛА над Трубчевским районом силами ПВО.

Затем он заявил об уничтожении еще 12 беспилотников над пятью муниципальными округами Брянской области: Дубровским, Брянским, Клинцовским, Новозыбковским и Стародубским. Губернатор подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

После этого Богомаз написал, что еще девять БПЛА ликвидированы над регионом: четыре над Дубровским районом, два — над Брянским, по одному беспилотнику над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.