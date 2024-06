Daily Mail узнала о причине развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес готова развестись с американским актером Беном Аффлеком из-за скверного характера. Об этом 22 июня сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник.

«Дженни уже достаточно, и она действительно старалась, но больше ничего не может, лучше не становится, становится хуже», — привело издание слова источника.

Кроме того, по его словам, основной причиной, по которой певица хочет полностью закончить отношения с Аффлеком, является то, что у актера «сварливый» и «негативный» характер.

В издании добавили, что Лопес опечалена разводом, однако «пытается извлечь из этого максимум пользы», проводя время со своими детьми и строя планы на 2025 год. Источник добавил, что Лопес в следующем году может отправиться в тур в поддержку альбома This Is Me… Now, который отменили в начале июня этого года.

Ранее, 12 июня, издание DailyMail со ссылкой на близкий круг артиста сообщило, что американский актер Бен Аффлек снова начал злоупотреблять алкоголем из-за грядущего развода с певицей Дженнифер Лопес. Отмечалось, что ситуация также осложнена тем фактом, что вовлечены и дети, а именно пятеро детей на двоих супругов. Источник добавил, что Аффлек потерял благосклонность матери и сестры певицы.

До этого, 20 мая, издание Page Six со ссылкой на источник сообщило, что Аффлек «пришел в себя» после неудачного брака с Лопес и осознает, что они на пути к разводу. По словам инсайдера, если можно было бы развестись на основании «временного помешательства», то актер бы так и поступил.

При этом сама певица позднее отреагировала на слухи о разводе, ответив на вопрос репортеров фразой: «Вы знаете лучше».

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручились в конце 2002 года, но прервали отношения еще до свадьбы, в 2004 году. Пара воссоединилась в 2021 году после 20-летней разлуки. За это время у актера появилось трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер, а певица родила двойню от музыканта Марка Энтони.

Артисты спонтанно заключили брак 16 июля 2022 года в Лас-Вегасе. Они сыграли свадьбу во второй раз, устроив торжество в поместье актера в Джорджии.