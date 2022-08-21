Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова поженились

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу во второй раз, устроив торжество в поместье актера в Джорджии. Об этом 20 августа сообщила американская газета New York Post.

Пара устроила трехденевное свадебное торжество для друзей и семьи в поместье Аффлека площадью 87 акров недалеко от Саванны через месяц после спонтанной церемонии в Лас-Вегас.

Судя по снимкам, на мероприятии был введен дресс-код — гости одеты полностью в белую одежду.

Ожидается, что в воскресенье гости примут участие в пикнике с барбекю.

За день до этого торжество омрачило падение матери Бена Аффлека с причала на месте проведения свадьбы, ее госпитализировали и наложили швы. Из-за инцидента предсвадебный ужин был отменен.

Пара заключила брак 16 июля в Лас-Вегасе. Аффлек сделал предложение Лопес во второй раз в апреле этого года.

Впервые Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручились в конце 2002 года, но прервали отношения еще до свадьбы, в 2004 году. Пара воссоединилась в 2021 году после 20-летней разлуки. За это время у актера появилось трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер, а певица родила двойню от музыканта Марка Энтони.