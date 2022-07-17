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Лопес и Аффлек поженились в Неваде

TMZ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально стали мужем и женой
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dave Bedrosian
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Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек снова поженились. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил портал TMZ.

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Пара получила свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада 16 июля.

Впервые Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручились в конце 2002 года, но прервали отношения еще до свадьбы — в 2004 году. Пара воссоединилась в 2021 году после 20-летней разлуки. За это время у актера появились трое детей, а певица родила дочь.

Аффлек сделал предложение Лопес во второй раз в апреле этого года.

15 июня британский актер Том Хиддлстон рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной Заве Эштон. Они вместе снимались в фильме «Предательство» по пьесе Гарольда Пинтера в 2019 году.

В начале октября 2021 года голливудский актер Вин Дизель участвовал в свадебной церемонии актера Луи Торнтон-Аллана и дочери Пола Уокера Мидоу. Церемония прошла в Доминиканской Республике. Вин Дизель вел Мидоу Уокер к алтарю.

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